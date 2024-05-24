لوبيز مهاجم يوكوهاما: مواجهة العين غداً صعبة لكننا في كامل التركيز

المصدر: وام

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أكد البرازيلي أندرسون لوبيز، لاعب فريق يوكوهاما مارينوس الياباني أن مواجهة فريق العين في إياب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، غداً “السبت” ليست سهلة ، لأن العين يعتبر منافسا قويا ، مشيرا إلى أنه وزملائه مطالبون بالبحث عن نتيجة مميزة للتتويج باللقب.

ويعد لوبيز “30 عاما” صاحب حضور قوي مع فريقه على الصعيدين المحلي والقاري بعد 7 أعوام قضاها مع كرة القدم اليابانية، وسجل المهاجم البرازيلي 6 أهداف لفريقه خلال 10 مباريات خاضها في دوري أبطال آسيا حتى الآن، ومثلهما في الدوري المحلي خلال 12 مباراة، علما بأنه فاز بلقب هداف الدوري الياباني العام الماضي برصيد 22 هدفاً.

وقال لوبيز، في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/.. " فريقنا جاهز ونحن في كامل تركيزنا ، نعلم أن الأمر سيكون صعباً وأن العين فريق قوي، وأطاح بفريقين كبيرين ‘النصر والهلال‘، لذلك نحن في حالة تأهب قصوى.. سنحاول اللعب بأسلوبنا وتحقيق النتيجة التي تجعلنا أبطالاً".

وأضاف:" أنها ذروة مسيرتي بلا أدنى شك.. عندما انضممت إلى يوكوهاما مارينوس، أصبحت بارعاً في تسجيل الأهداف ، أحببت ذلك وأردت أن أسجل في كل مباراة، لقد سارت الأمور على ما يرام ، لكنني لم أسمح لذلك بالسيطرة على ذهني.. أنا فقط أستمتع بالأمر، ومن الرائع أن أحظى بإشادة النادي والجماهير".

ويعد يوكوهاما مارينوس هو النادي الثالث للمهاجم البرازيلي في الدوري الياباني، حيث لعب سابقاً مع سانفريتشي هيروشيما وكونسادول سابورو.

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