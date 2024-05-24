"فيفا": سفيان رحيمي أهم الأوراق الرابحة للعين في دوري الأبطال

المصدر: وام

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أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن المغربي سفيان رحيمي، مهاجم نادي العين يطمح في مواصلة توهجه عندما يقود فريقه في مواجهة فريق يوكوهاما مارينيوس الياباني في إياب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا غداً “السبت”، وتحقيق اللقب القاري الغائب عن النادي منذ أكثر من عقدين من الزمن.

وسلط موقع الفيفا الضوء على رحيمي باعتباره أهم الأوراق الرابحة وأحد أكثر اللاعبين تميزاً في صفوف نادي العين، وهدافه في البطولة القارية برصيد 11 هدفاً والذي يعول عليه العين ، في تحقيق الفوز وتعويض نتيجة مباراة الذهاب التي فاز فيها الفريق الياباني 2-1.

وقال سفيان رحيمي "27 عاماً" في تصريح لموقع "الفيفا" إن الفوز بلقب بطولة دوري أبطال آسيا سيمكن النادي من المشاركة في العديد من البطولات العام المقبل، من أهمها كأس العالم للأندية، مشيرا إلى أن مباراة الإياب أمام يوكوهاما مختلفة عن لقاء الذهاب، والعين سيكون مختلفا تماماً في ملعبه، خاصةً مع كثافة الحضور الجماهيري، مؤكدا أهمية الأداء الجماعي وتماسك الفريق لتحقيق الفوز.

وأعرب رحيمي عن تطلعه لتطوير مستواه واللعب في أبرز البطولات العالمية مثل كأس العالم ، وكأس العالم للأندية.

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