5 نهائيات ساخنة تخطف الأنظار غداً

المصدر: دبي - صلاح الدين شيحاوي

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يعد عشاق الساحرة المستديرة الساعات بالدقائق والثواني ترقباً للمباريات النهائية الخمس، التي ستقام غداً، في ليلة واحدة، ليلة الإثارة والسحر الكروي.

بداية الطبق الكروي الدسم ستكون انطلاقاً من الساعة السادسة (بتوقيت الإمارات) بـ«ديربي» الغريمين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد لحساب نهائي كأس الاتحاد الانجليزي.

ولئن يلعب التاريخ لمصلحة «الشياطين الحمر»، حيث في رصيده 12 لقباً، و39 فوزاً، فإن أحوال الأمس ليست هي ذاتها اليوم، فالسيتي هذه الأعوام قمر ساطع، ويبدو أقوى من اليونايتد، ناهيك عن أنه ضمن لقب البريمرليغ الأسبوع الماضي، وهكذا فإن كل المؤشرات توحي بفوز جديد، ولقب آخر لمان سيتي الليلة، فلننتظر حقيقة المستطيل الأخضر.

نهائي آسيا

وبعد «ديربي» مانشستر تتحول الأنظار في الساعة الثامنة مساء بتوقيت (الإمارات) إلى العين، حيث ينشد الزعيم اللقب الآسيوي الثاني في تاريخه بمواجهة يوكوهاما الياباني، ويحتاج العين المتوهج بفوزه المحلي مؤخراً على الوحدة إلى النصر بفارق هدفين، ليعانق لقب دوري أبطال آسيا، ويكتب التاريخ على ستاد هزاع بن زايد الليلة، ويرسم فرحة وطن.

ويبحث «البنفسجي» الليلة عن ضرب عصفورين بحجر واحد: التتويج باللقب الآسيوي، وضمان المشاركة في مونديال الأندية 2025.

قمة القاهرة

وبعد ساعة من انطلاق نهائي العين ويوكوهاما يوجه عرب أفريقيا البوصلة إلى ستاد القاهرة، حيث يحتضن نهائي دوري أبطال القارة السمراء بين الكبيرين الأهلي المصري، والترجي التونسي.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي 0-0 السبت الماضي، مما يزيد من سخونة وإثارة مواجهة الغد. ويحتاج الأهلي المصري إلى الفوز بأي نتيجة للتتويج باللقب للمرة 12 في تاريخه، بينما يكفي الترجي التعادل الإيجابي بأي نتيجة أو الفوز ليحرز لقبه الخامس.

كأس ألمانيا

وتتحول الأنظار غداً في الساعة العاشرة مساء إلى ألمانيا حيث نهائي الكأس بين كايزر سلاوترن الطموح وليفركوزن البطل الجريح. ويأمل ليفركوزن المتوج بلقب الدوري دون خسارة، بقيادة مدربه الشاب ألونسو في تضميد جراح خسارة لقب كأس «يوروبا ليغ»، أول من أمس، أمام أتلانتا الإيطالي بثلاثية كاملة مفاجئة!

فهل سيكرس ليفركوزن تفوقه التاريخي على سلاوترن ويحقق فوزه رقم 22 أم سيسقط رجال ألونسو للمرة الثانية على التوالي، وينتصر سلاوترن للمرة 12 ؟

ختام فرنسي

وفي ختام سهرة الغد الكروية يستقبل ليون باريس سان جيرمان في موقعة نهائي كأس فرنسا على الساعة الحادية عشرة مساء (توقيت الإمارات). ولئن يبدو النادي الباريسي الأقوى على الورق فإن مباريات الكأس طالما حملت المفاجآت المدوية عبر التاريخ، وبالتالي يحافظ ليون على حظوظه كاملة بأمل التتويج بلقب سادس.

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