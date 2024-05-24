«الزعيم» يختتم تحضيراته الليلة لمواجهة يوكوهاما

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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تلونت العين باللون البنفسجي، ولا حديث في مجالس وشوارع المدينة الخضراء يطغى على صوت المواجهة المرتقبة التي تجمع الزعيم بضيفه يوكوهاما الياباني غداً السبت على درة ملاعب العالم باستاد هزاع بن زايد في موقعة التتويج بلقب أكبر مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للأندية الأبطال، حيث يأمل العيناوية في إعادة مشاهد 2003 عندما حصل الفريق على اللقب القاري الكبير.

وبينما يترقب أنصار الزعيم الأخبار السعيدة مساء الغد، ارتفعت مؤشرات التأهب في المعسكر البنفسجي وسط أجواء مثالية بعد أن أدى الفريق أمس حصة تدريبية بكامل نجومه، وسيؤدي الفريق مرانه الرسمي في تمام الساعة السابعة إلا ربع من مساء اليوم الجمعة على استاد هزاع بن زايد.

وذلك وفقاً للائحة المسابقة التي تمنح كل فريق ساعة واحدة فقط قبل يوم من ركلة بداية المباراة، في حين تقرر أن يؤدي فريق نادي يوكوهاما تدريبه الرسمي في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً.

وسيتم منح وسائل الإعلام فرصة لتغطية تدريبات الفريقين خلال ربع الساعة الأولى فقط، وذلك اتساقاً مع لائحة البطولة، وتقرر انعقاد الاجتماع التنسيقي للمباراة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم، بقاعة كبار الشخصيات الملحقة باستاد خليفة بن زايد.

ملامح النهائي

بانت ملامح الاستعداد للنهائي الكبير على ملعب استاد هزاع بن زايد، الذي انتظمته حركة دائبة بدءاً من يوم الأربعاء الماضي، تحضيراً للاحتفال الآسيوي الكبير، وانتشرت في باحاته العديد من الأكشاك والسياجات الخاصة بالعروض الترويجية للتعريف بعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي.

بينما انتشرت الشعارات والأعلام البنفسجية واللوحات التعريفية لتزدان بها الشوارع المؤدية إلى ملعب المباراة، كما انتصبت حول الاستاد الهياكل التي ستحمل شاشات عملاقة ستقوم ببث حي للمباراة.

وأعلن نادي العين عن حزمة من المبادرات الخدمية لجماهير الكرة الإماراتية، التي أظهرت رغبة كبيرة في مساندة ممثل الوطن في أقوى بطولات القارة الآسيوية للأندية الأبطال، وذلك بعد أن سجل معدل الانتظار رقماً قياسياً تجاوز الـ47 ألفاً، عبر الموقع الرسمي لبيع التذاكر بعد بضع ثوانٍ من طرحها عن طريق الرابط.

وقرر نادي العين توفير شاشات عملاقة للجماهير التي لم تتمكن من الحصول على تذاكر لحضور المباراة بسبب الإقبال اللافت على البطاقة الموسمية، التي تخطت المبيعات فيها نسبة الـ60 % من سعة استاد هزاع بن زايد، إضافة إلى أن لائحة المسابقة التي تمنح الاتحاد المنظم للبطولة الآسيوية حق الحصول على نسبة كبيرة من حصة التذاكر يتم تخصيصها للضيوف والرعاة.

ووجهت إدارة نادي العين بتوفير شاشات عملاقة وسط أجواء حماسية للتشجيع، وكل الخدمات المطلوبة لمحبي الكرة الإماراتية في الملاعب المجاورة لاستاد هزاع بن زايد واستاد طحنون بن محمد بالقطارة، لمتابعة نهائي دوري أبطال آسيا.

دور السينما

وأبرم نادي العين، أمس، اتفاقية مع «ستار سينما» لتقديم خدمة مشاهدة مباراة نهائي دوري الأبطال للجماهير في كل دور السينما بمختلف إمارات الدولة، وذلك انطلاقاً من حرص النادي على توفير أسباب الراحة للجمهور الوفي، واتساقاً مع رغبة محبي كرة القدم الإماراتية في حضور تلك اللحظة التاريخية المهمة لممثل الوطن في أقوى بطولات الأندية الأبطال بالقارة الآسيوية.

وأعرب مجلس إدارة «ستار سينما» جاهزية كل الفروع بالدولة لتقديم خدمات استثنائية لمحبي السينما، وتحديداً رواد «ستار سينما» بكل فروعها في إمارات الدولة عبر أكثر من 13 فرعاً، مؤكدين استعدادهم لزيادة عدد الشاشات من أجل استيعاب أكبر عدد من الراغبين في مشاركة الجماهير دعم الفريق ومشاهدة المباراة المهمة بمختلف إمارات الدولة.

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