العين يجهز "شاشات عملاقة" للجماهير لمتابعة نهائي دوري أبطال آسيا

المصدر: وام

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أعلن نادي العين توفير شاشات عملاقة حول استادي هزاع بن زايد وطحنون بن محمد لتمكين الجماهير من متابعة مباراة العين أمام ضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم في استاد هزاع بن زايد بعد غدٍ السبت، بالإضافة إلى عرض المباراة بشكل مباشر في صالات" ستار سينما" بمختلف إمارات الدولة لذات الغرض.

وأبرم نادي العين اتفاقية مع "ستار سينما"، لتقديم خدمة مشاهدة مباراة نهائي دوري الأبطال للجماهير في كل دور السينما انطلاقاً من حرصه على توفير جميع أسباب الراحة للجماهير.

وأكد مجلس إدارة "ستار سينما" استعداد كافة الفروع بالدولة لتقديم خدمات استثنائية عبر أكثر من 13 فرعاً، وإمكانية زيادة عدد الشاشات من أجل استيعاب أكبر عدد من الراغبين في مشاهدة المباراة.

من جانب آخر اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم برنامج مباراة العين وضيفه فريق يوكوهاما مارينوس الياباني على استاد هزاع بن زايد.

ويعقد الاجتماع التنسيقي للمباراة عند الساعة الحادية عشرة صباحً غد الجمعة في قاعة كبار الشخصيات باستاد خليفة بن زايد.

وتستضيف قاعة الاجتماعات الملحقة باستاد هزاع بن زايد المؤتمرات الصحفية لمدربي الفريقين للكشف عن آخر الاستعدادات الفنية للمباراة.

ويقام عند الساعة السادسة والربع مساء يوم غدٍ الجمعة المؤتمر الصحفي لمدرب فريق العين، يعقبه التدريب الرسمي للاعبين على استاد هزاع بن زايد.

كما يعقد مدرب فريق يوكوهاما مارينوس الياباني مؤتمره الصحفي عند الساعة الثامنة إلا الربع مساء ثم يتدرب الفريق الياباني على استاد هزاع بن زايد عند الساعة الثامنة والربع..

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