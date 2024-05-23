الذيد يُطلق منتج «الشارقة» لعلاج الإصابات الرياضية

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

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أعل نادي الذيد الرياضي عن إطلاق منتج دوائي جديد يحمل اسم «الشارقة» لعلاج الإصابات الرياضية وهو ابتكار علمي متميز تم اعتماده من وزارة الصحة، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي خاص عقده مجلس إدارة نادي الذيد بهذه المناسبة ويعتبر المنتج العلاجي من الابتكارات العلمية في مجال العلاج المتقدم على مستوى العالم.

وتحدث في المؤتمر الصحافي كل من سالم محمد بن هويدن، رئيس مجلس إدارة النادي والدكتور حازم عبدالحميد العشاوي، اختصاصي علاج طبيعي متخصص في الإصابات الرياضية وإعادة التأهيل، مدير الوحدة الطبية لنادي الذيد، كما حضر المؤتمر نائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، والمدير الإداري، وكوادر النادي، والمعنيون والإعلاميون، ولفيف كبير من المدعوين.

وأشار سالم محمد بن هويدن في كلمته إلى أن إطلاق هذا المنتج يأتي بعد مباركة وموافقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة،وأوضح أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اعتمدت المنتج بعد عمل متواصل دام خمس سنوات وتجارب سريرية عديدة شملت 448 حالة تم شفاؤها في حوالي 10 أيام من استخدام العلاج.

وأكد ابن هويدن على أهمية هذا المنتج الذي يحمل اسم «الشارقة» تكريماً للإمارة، وأشار إلى أن هذا العلاج هو الأول من نوعه في هذا المجال وسيحقق طفرة في العلاج الرياضي على مستوى العالم.

فعالية

وأوضح أن العلاج سيكون متاحاً للرياضيين وغير الرياضيين ولكافة أفراد المجتمع، حيث أثبت فعاليته بنسبة 100% في علاج ستة أنواع من إصابات الملاعب، بما في ذلك تمزقات العضلات، التهابات الأربطة، التهابات الأعصاب، آلام الديسك، بعض الكسور، والفتق الرياضي.

وأضاف بن هويدن أن الفكرة بدأت منذ عام 2014، بدعم ومتابعة من نادي الذيد، وتم تطوير وصناعة المنتج عبر تجارب كيميائية وسريرية شملت 448 حالة ناجحة في فترة زمنية لا تتجاوز 15 يوماً، في حين أن هذه الحالات كانت تتطلب شهوراً وعمليات جراحية.

ووجه شكره لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور أمين حسين الأمين الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، على جهودهم في دعم هذا المنتج.

من جهته، بارك الدكتور حازم عبد الحميد العشاوي لنادي الذيد والشارقة ودولة الإمارات اعتماد هذا الدواء الجديد من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مشيراً إلى أن لجاناً فنية وطبية قامت بدراسة وتقييم الدواء والتأكد من أمانه الكامل.

كما أعلن عن التعاقد الحصري مع شركة تصنيع عالمية هي «ماجنتا» لتولي سرية التركيب والتصنيع، مشيراً إلى أن العلاج سيكون متاحاً حصراً في المركز الصحي وعيادة نادي الذيد.

وأضاف العشاوي أن النادي يسعد باستقبال كافة الحالات الرياضية من أندية الدولة والأندية الخارجية، وعرض خلال المؤتمر حالات خضعت للعلاج بنجاح، حيث عاد الرياضيون للملاعب بسرعة.

وأوضح أن الحاجة الرياضية لهذا المنتج جاءت في ظل غلاء اللاعبين والحاجة إلى علاج سريع وفعال وآمن، مما يوفر مبالغ طائلة على اللاعبين والنادي ويقلل من خسائر غياب اللاعبين عن المباريات والأحداث في عصر الاحتراف والمخصصات المالية الضخمة للاعبين، مؤكداً أهمية هذا الابتكار ودوره في تعزيز مكانة الإمارات في مجال العلاج الرياضي المتقدم.

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