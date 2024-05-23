طاقم تحكيم أوزبكي لإياب نهائي دوري أبطال آسيا بين العين ويوكوهاما

المصدر: وكالات

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أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، قائمة حكام مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا بين العين الإماراتي وضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني على استاد هزاع بن زايد في أبو ظبي، يوم السبت المقبل.

ويتولى إدارة المباراة الأوزبكي إيلجيز تانتاشيف، والذي يُعتبر من أبرز حكام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وكان من ضمن 74 حكماً شاركوا في إدارة مباريات كأس آسيا في وقت سابق هذا العام، كما شارك بانتظام خلال الفترة الماضية في إدارة مباريات دوري أبطال آسيا والتصفيات الآسيوية، بحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي.

ويشارك في إدارة المباراة أيضاً الحكمان المساعدان أندري تسابينكو وتيمور جايونولين من أوزبكستان، إلى جانب مواطنيهما رستم لطفولين، كحكم رابع، وسنجر شايسوبوف كحكم مساعد احتياطي.

وينضم إلى طاقم الحكام في غرفة عمليات الفيديو (الفار) الصيني فو مينج كحكم فيديو مساعد، والتايلاندي سيفاكورون بو-أودوم كمساعد لحكم الفيديو.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد يوكوهاما الدولي يوم 11 مايو الجاري، أديرت من قبل طاقم حكام قطري، تضمن حكم الساحة سلمان أحمد فلاحي، الذي شارك في العديد من البطولة الرئيسية، من ضمنها كأس آسيا في وقت سابق من هذا العام وكأس العالم للشباب تحت 20 عاماً في الأرجنتين عام 2023.

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