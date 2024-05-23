أبرزها العين ويوكوهاما.. 5 نهائيات كروية حاسمة يوم السبت المقبل

المصدر: وام

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يشهد يوم بعد غد السبت، إقامة 5 مباريات نهائية على مستوى العالم، موزعين على نهائيين قاريين، و3 نهائيات كؤوس محلية أوروبية.

ويأتي لقاء العين مع ضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا في مقدمة هذه المباريات، ويقام على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في الثامنة مساء.

اللقاء القاري الثاني يجمع بين فريقي الأهلي المصري والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على استاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء.

أما نهائيات الكؤوس المحلية في أوروبا، فهي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ويجمع بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على استاد ويمبلي بلندن في السادسة مساء، ونهائي كأس ألمانيا بين باير ليفركوزن وكايزرسلاوترن، على استاد الملعب الأولمبي ببرلين في العاشرة مساء، وأخيرا كأس فرنسا بين باريس سان جيرمان وليون على ملعب بيار موروا في الحادية عشر مساء.

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