دوري أبطال آسيا.. 4 نهائيات للعين خلال 21 عاماً

المصدر: وام

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سيكون نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد غد "السبت"، بين فريقي العين ويوكوهاما مارينوس الياباني، هو النهائي الرابع الذي يخوضه العين في مسيرته القارية، بينما سيكون الظهور الأول لضيفه الياباني الذي لم يسبق له التأهل إلى المباراة النهائية.

ويلتقي الفريقان بعد غد "السبت" في إياب الدور النهائي للبطولة ، على استاد هزاع بن زايد بالعين، بعدما فاز يوكوهاما مارينوس ذهابا 2-1.

وبرغم عدم مواجهتهما سابقاً إلا في نهائي هذه النسخة، إلا أن المشاركة الأولى لكليهما في دوري أبطال آسيا بشكلها الجديد كانت في عام 2003، وهي أول نسخة يتأهل فيها العين إلى النهائي ويحقق لقبها بعد فوزه على فريق تيرو ساسانا التايلاندي ذهابا 2-0 والتعادل إيابا 1-1.

وإجمالا تأهل العين، إلى نهائي دوري أبطال آسيا، أربع مرات، خلال 21 عاماً، الأولى حقق فيها اللقب عام 2003، علاوة على عامي 2005 و2016 ولم يحقق الفوز فيهما، وأخيرا الموسم الحالي 2023 -2024.

ففي ظهوره الثاني بالنهائي عام 2005، خسر العين اللقب أمام الاتحاد السعودي بمجموع المباراتين 5-3.

وفي المرة الثالثة التي تأهل فيها إلى النهائي عام 2016 خسر أمام جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بمجموع المباراتين 3-2.

وعلى مدار تلك الفترة شهدت تشكيلة العين مجموعة من أبرز اللاعبين الذين ساهموا في تعزيز مكانته القارية، والمساهمة في تحقيق العديد من الألقاب المحلية، أبرزهم عمر عبد الرحمن الذي ساهم في تأهل العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2016، وفاز بجائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2016، ومن الجيل الذهبي الذي توج باللقب فهد علي، وسالم جوهر، وغريب حارب، وعلى الوهيبي، ووليد سالم، وهلال سعيد وسبيت خاطر، ومحمد عمر، وحميد فاخر وغيرهم.

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