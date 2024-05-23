العين جاهز لـ«يوكوهاما» وسط أجواء التفاؤل

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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على بعد 48 ساعة من انطلاق مباراة الحسم والتتويج في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بين العين وفريق يوكوهاما مارينوس الياباني، حيث تنتظر ممثل الوطن 90 دقيقة حاسمة للتاريخ على استاد هزاع بن زايد بالعين، سادت أجواء من الترقب الممزوج بالتفاؤل وسط المجالس العيناوية، وبات لا حديث في المدينة الخضراء إلا عن المباراة المرتقبة، ونادت جماهير العين في منصات التواصل الاجتماعي في اجتماعات مفتوحة للتنسيق فيما بينها استعداداً للزحف مبكراً والاحتشاد في مدرجات ملعب المباراة لمساندة البنفسجي في المسابقة القارية البارزة.

ويتطلع العين لاستعادة مجده الآسيوي وتكرار سيناريو التتويج باللقب القاري الكبير على نحو ما فعله في وقت سابق من عام 2003، وهذه هي المرة الثانية التي يستضيف فيها الفريق البنفسجي إياب نهائي البطولة على ملعبه بعد عام 2016 عندما قابل جيونبك الكوري الجنوبي، وكان قريباً من تحقيق اللقب لولا أن أهدر المهاجم البرازيلي الأسبق دوغلاس ركلة جزاء لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لمثله ويفوز الفريق الكوري بمجموع المباراتين 3 - 2.

تبدو الفرصة مواتية للعين للخروج من الموسم الحالي بالغنيمة الأكبر والتتويج باللقب الآسيوي، بعد أن خرج من جميع المنافسات المحلية، وكانت مباراة الذهاب التي جرت 11 مايو الجاري على ملعب نيسان انتهت لمصلحة يوكوهاما الياباني بهدفين لهدف بعد أن تقدم العين بهدف طوال الشوط الأول، وبات ممثل الإمارات يحتاج للفوز بفارق هدفين ليتوج باللقب.

وبعد مباراته أمام مضيفه الوحدة لحساب الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين، والتي حسمها لمصلحته بهدفين نظيفين، عاد العين في اليوم التالي مباشرة لتحضيراته الميدانية استعداد لمواجهة السبت الآسيوية، وتتعدد خيارات المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين لوضع التشكيلة الأمثل للمباراة المرتقبة، فيما يتوقع عودة المهاجم التوغولى لابا كودجو ليقود هجوم الفريق بعد غيابه خلال مباريات ذهاب وإياب ربع ونصف النهائي، وسيجري الفريق مرانه الرئيس اليوم الخميس على ملعب المباراة قبل إتاحة الفرصة للفريق الياباني الضيف لإجراء تدريبه على ذات الملعب حسب لوائح المسابقة.

على جانب آخر، أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 300 بطاقة إعلامية لصحافيين قادمين من مختلف قارات العالم سيتولون تغطية النهائي الآسيوي المقرر بعد غدٍ السبت على استاد هزاع بن زايد.

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