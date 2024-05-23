المادة 15 تحسم اللقب بين الوصل وشباب الأهلي في حال تساوي النقاط

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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زادت احتمالات اللجوء إلى المادة 15 من لائحة دوري أدنوك للمحترفين، لحسم اللقب بين الوصل وشباب الأهلي، مع إمكانية اللجوء إلى المواجهات المباشرة بين الفريقين بعد فوز «الإمبراطور» على مضيفه اتحاد كلباء 4 - 2، و«الفرسان» على ضيفه بني ياس 2 - 1 في الجولة 24، مساء أول من أمس، لتصبح مواجهة الفريقين الأحد المقبل حاسمة بنسبة كبيرة للوصول إلى منصة التتويج، مع امتلاك الوصل فرصتي الفوز أو التعادل لحسم الدرع بعد فوزه 2 - 1 في مواجهة الفريقين يوم 24 ديسمبر الماضي ضمن الجولة 12 للدوري، بينما ليس أمام شباب الأهلي سوى الفوز الأحد المقبل، للإبقاء على آماله قوية في المحافظة على لقب دوري المحترفين.

وتختص المادة 15 بحسابات حسم اللقب أو الهبوط أو الترتيب النهائي للأندية في حالة التساوي في النقاط بين ناديين أو أكثر، ووفقاً للبند الأول من اللائحة سيتم حسم اللقب في حالة تساوي الوصل وشباب الأهلي في النقاط، لمصلحة النادي الذي سجل أكبر عدد من النقاط في المباريات المقامة بين الناديين، ثم اللجوء في حالة استمرار التعادل إلى البند الثاني، الذي يقضي بالحسم لمصلحة النادي الذي حقق أعلى فارق أهداف في مباراتيهما بالدوري، وإذا استمر التعادل يتم اللجوء للبند الثالث، الذي يحسم اللقب لصاحب أكبر عدد من الأهداف في مباراتيهما.

أما في حالة استمرار التعادل، فإن الأمر يحسم للنادي الذي حقق أعلى فارق أهداف خلال كل مباريات الدوري المقامة، ثم للنادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خلال كل مباريات المسابقة، فالنادي الحاصل على أقل عدد من البطاقات الصفراء والحمراء في كل المباريات، على أن يتم احتسابها بخصم نقاط من الفريق المعني، ليتم خصم نقطة عن كل بطاقة صفراء، و3 نقاط عن كل بطاقة حمراء مباشرة حصل عليها اللاعبون، ولن يتم خصم نقاط على البطاقة الحمراء الناتجة عن الحصول على إنذار ثانٍ، وفي حالة استمرار التعادل بعد كل ما سبق، سيكون اللجوء إلى البند 7 من المادة 15، وهو إجراء القرعة بين الناديين لتحديد بطل الدوري.

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