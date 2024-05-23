عقد مدرب عجمان ينتهي قبل يوم واحد من الجولة الأخيرة للدوري

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يواجه المدرب الروماني دانيال أيسايلا موقفاً طريفاً مع فريقه الحالي عجمان، حيث سيتعين عليه قيادة الفريق في الجولة الأخيرة للدوري دون وجود أي علاقة تعاقدية بينهما نظراً لانتهاء عقده بنهاية الشهر الجاري في الوقت الذي لم يكشف فيه البرتقالي موقفه رسمياً من التجديد للمدرب من عدمه.

وكشف أيسايلا عن انتهاء عقده مع عجمان 31 مايو الجاري أي قبل يوم واحد من مواجهة البرتقالي لنظيره بني ياس لحساب الجولة 26 «الأخيرة» من دوري أدنوك للمحترفين المقررة 1 يونيو المقبل. وقاد المدرب الروماني، الذي خلف البرازيلي كايو زاناردي على رأس الفريق في بداية أكتوبر الماضي، عجمان لتحقيق التعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعته بالنصر أول من أمس على إستاد آل مكتوم، مسجلاً بذلك سلسلة بـ6 مباريات دون خسارة، كما نجح في الارتقاء بالفريق من المركز 13 إلى السابع حالياً بـ 31 نقطة.

وبشأن مواصلة قيادة الفريق في الجولة الأخيرة دون عقد، قال أيسايلا: صحيح لن يكون هناك عقد يربطنا، ولكن لدي مسؤولية تجاه الفريق ويتوجب علي قيادته حتى إنهاء مشواره في الدوري، سيتعين علي الاستمرار على رأس مهامي يوماً آخر أو يومين، ليس هناك أي مشكلة بالنسبة لي.

وأشار أيسايلا إلى أن إدارة عجمان لم تناقشه بشأن التجديد معه في الموسم المقبل، وقال: أنا منفتح لمناقشة جميع العروض التي من الممكن أن تصلني في الفترة المقبلة، لكن الخيار الأول بالنسبة لي سيكون البقاء في عجمان، لأني مستمتع بعملي والفريق أظهر قدرات كبيرة على التطور.

وأكد المدرب الروماني أن قراره النهائي بشأن مواصلة العمل في الإمارات سيتخذه بعد التشاور مع عائلته، وأنه سيناقش هذه المسألة مع زوجته، موضحاً أنه لم يتلق أي عرض من أندية أخرى.

وعن رأيه في تعادل فريقه مع النصر، أعرب أيسايلا عن رضاه بنقطة التعادل من ملعب النصر الذي وصفه بأحد أفضل الفرق في الدوري خلال الموسم الحالي، خصوصاً بعد قدوم المدرب ألفريد شرودر الذي يعتمد أسلوب لعب مميز، وقال: أنا معجب بطريقة لعب النصر، ورغم أنه قادم من خسارة في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة إلا أنه ظهر بشكل قوي.

من جهته، أكد الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر أن فريقه أفتقد الجوع لتسجيل الأهداف بالقدر الكافي في مباراته أمام عجمان التي حسمها التعادل بهدف لمثله، ما حرم العميد من نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على أحد المراكز المتقدمة المؤهلة لدوري أبطال آسيا.

وقال مدرب النصر: لعبنا مباراة صعبة، لقد حاول عجمان اللعب على أخطائنا واستطاع التسجيل قبل أن ننجح في العودة في النتيجة، أعتقد أننا افتقدنا الشعور بالجوع لتسجيل المزيد من الأهداف، ولم نذهب كثيراً إلى منطقة الخصم ولم نضغط عليه بالشكل الكافي، كنا نلعب من الخلف أكثر في الوقت الذي كان علينا التحول من الدفاع إلى الهجوم بطريقة أسرع. ورفض المدرب الهولندي وجود أي تأثير لخسارة نهائي كأس رئيس الدولة الجمعة الماضية أمام الوصل على أداء النصر في المباراة.

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