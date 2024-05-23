إيريك: جماهير «الزعيم» اللاعب «رقم 1» في النهائي الآسيوي

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أكد إيريك جورجينس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، أن جماهير «الزعيم» هي اللاعب «رقم 1»، وأكبر محفز للفريق في إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام يوكوهاما الياباني، المقرر بعد غدٍ السبت على استاد هزاع بن زايد، مشيراً إلى أن جماهير العين سيكون لها دور كبير كما اعتادت في منح الفريق دفعة قوية خلال المباراة من أجل تحقيق الفوز والتتويج باللقب القاري.

ويستعد العين لمواجهة يوكوهاما في النهائي، الحلم المنتظر، لحصد لقبه الآسيوي الثاني في تاريخه، إذ يحتاج الفريق للفوز لتعويض خسارته مباراة الذهاب التي انتهت لمصلحة الفريق الياباني بهدفين مقابل هدف.

وقال إيريك: «أمامنا مباراة هي الأهم بالنسبة للجيل الحالي من اللاعبين من أجل كتابة التاريخ وتحقيق أغلى لقب لنادي العين، والجميع على قلب رجل واحد، ومستعد لإسعاد إدارة وجماهير العين بالبطولة، ونحن على ثقة بأن الجميع على قدر المسؤولية ويدرك تماماً أهمية المواجهة، خاصة وأن النهائي قد يكون فرصة واحدة تأتي في الحياة لبعض اللاعبين».

وأكد إيريك جاهزيته لخوض اللقاء بعد تعافيه من الإصابة التي كانت لحقت به، وعودته للمشاركة مع العين في المباراتين الأخيرتين أمام اتحاد كلباء والوحدة، إذ خاض «الكلاسيكو» كاملاً، وأسهم مع زملائه في تحقيق فوز معنوي مهم قبل اللقاء الآسيوي المرتقب.

وأضاف: «أصبحت جاهزاً بنسبة 100 %، وسأبذل قصارى جهدي كما اعتدت من أجل مساعدة الفريق على الفوز، خصوصاً وأن المباراة صعبة وأمام فريق جيد للغاية، وتتطلب أقصى طاقة من جميع اللاعبين لتحقيق الهدف المنشود».

وأشار إلى أن الفوز على الوحدة في الكلاسيكو جاء في توقيت في غاية الأهمية، وكان بمثابة حافز معنوي أيضاً قبل مواجهة يوكوهاما، موضحاً: «كنا بحاجة إلى هذا الفوز المهم قبل خوض النهائي الآسيوي، وفي أسبوع هو الأهم لفريق العين على الإطلاق».

وعما يصنع الفارق للعين في النهائي، أكد إيريك أن الفريق مطالب باللعب بشراسة وتركيز عالٍ، والهجوم من بداية المباراة، مع عدم إغفال الجوانب الدفاعية، ومحاولة إحراز هدف مبكر، لأنه قد يسهل مهمتنا خلال المباراة، ويمنح الفريق الثقة المطلوبة.

وأضاف: «لا شك في أن الفريق الياباني يملك لاعبين على مستوى عالٍ، وهو فريق محترم ويقدم كرة قدم جيدة، ولذلك نحن بحاجة إلى اللعب بحذر أمامهم، والتعامل بذكاء مع سرعتهم في بناء الهجمات، والأهم بالنسبة لنا الفاعلية ومحاولة استغلال الفرص التي تتاح لنا أمام مرمى المنافس».

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