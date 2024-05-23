زكريا أحمد: بوسندة نجم الجولة والظنحاني ينتزع صدارة التصديات

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

منح الدكتور زكريا أحمد العوضي مشرف مدربي حراس مرمى المنتخبات الوطنية في اتحاد الكرة، نجومية حراسة المرمى في الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين، إلى محمد بوسندة حارس العين، بعد أدائه المميز أمام الوحدة، ومحافظته على شباكه نظيفة، والتصدي لضربة جزاء حاسمة قبيل نهاية الشوط الأول، فيما عاد فهد الظنحاني حارس بني ياس، إلى صدارة قائمة التصديات الحاسمة بوصوله إلى 103 تصديات، وانتزع الصدارة من سهيل المطوع، والذي حل في المركز الثاني بوصوله إلى 100 تصد.

وأشار إلى أن شباك المرمى استقبلت 21 هدفاً في الجولة 24، وحافظ العين والجزيرة فقط على شباكهما نظيفة، وتم تسجيل 9 أهداف الشوط الأول، و12 هدفاً في الشوط الثاني، واحتسبت ركلتي جزاء، وتصدى لهما محمد بو سندة حارس العين، وعادل الحوسني حارس الشارقة، وإلى تحمل الحراس مسؤولية 6 أهداف من حصيلة الجولة، وأغلبها من تمركز غير صحيح، وردة الفعل الضعيفة، وأحرزت الأهداف كلها من داخل منطقة الجزاء، و7 أهداف بكرات رأسية، و3 أهداف من انفراد صريح، ولا يزال الوحدة والعين والوصل، الأكثر محافظة على شباكهم نظيفة بـ 7 مباريات لكل منهم، ونوه إلى أن الدور الثاني للدوري شهد حتى الآن تسجيل 246 هدفاً، مقابل 307 أهداف في الدور الأول.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز