الصافرة الإيطالية تميزت في إدارة مباراة اتحاد كلباء والوصل 

المصدر: دبي- البيان

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تضمنت الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين، العديد من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، فيما تميز الطاقم الإيطالي بقيادة حكم الساحة ستيفانو الاسيو، في إدارة مباراة اتحاد كلباء والوصل، والتي لم تشهد أخطاء مؤثرة، فيما شهد لقاء خورفكان والشارقة الذي أداره حكم الساحة محمد عبيد خادم، وحكم الفيديو نواف الزيودي، احتساب ركلة جزاء صحيحة لخورفكان بتدخل إيجابي من تقنية الفيديو في الدقيقة 84، ولكن لاعب الشارقة مارو كاتينيتش المتسبب في الركلة كان يستحق بطاقة حمراء.

وفي مباراة الجزيرة والإمارات التي أدارها حكم الساحة سلطان محمد صالح، وحكم الفيديو أحمد عيسى درويش، تم إلغاء قرار صحيح لركلة جزاء احتسبها حكم الساحة في الدقيقة 73، بعد تدخل غير موفق من تقنية الفيديو، كذلك في مباراة البطائح وحتا، وأدارها حكم الساحة سلطان عبد الرزاق، ومعه حكم الفيديو خالد ناجم، شهدت إلغاء هدف صحيح للبطائح، وفي مباراة الوحدة والعين، وأدارها حكم الساحة أحمد سالم خلفان، وحكم الفيديو محمد الهرمودي، كان يتعين أن يشهر حكم الساحة البطاقة الحمراء للاعب العين سالومون سوسو في الدقيقة 47، ولكنه لم يقم بذلك ولم تتدخل تقنية الفيديو لتدارك الخطأ، ، ولم توفق تقنية الفيديو أيضاً عندما لم تقم باستدعاء الحكم للنظر في شكوك حول ركلة جزاء للعين في الدقيقة 30، كما أن هناك ركلة جزاء صحيحة للوحدة لم تحتسب، ولكن تقنية الفيديو وفقت في التدخل لاحتساب ركلة جزاء للوحدة في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وجاءت القرارات صحيحة في لقاء النصر وعجمان، وأداره الحكم عمر محمد آل علي، ومعه حكم الفيديو يوسف الجسمي، فيما كان هناك شك في عدم وجود حالة تسلل على مؤنس دبور مهاجم شباب الأهلي، في الهدف الملغي لفريقه أمام بني ياس، في المباراة التي أدارها عادل النقبي، ومعه في تقنية الفيديو عيسى خليفة، وتدخلت تقنية الفيديو إيجابياً في إلغاء ركلة جزاء لشباب الأهلي.

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