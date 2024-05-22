فانيك قبل مباراة الجزيرة: حتا يفتقد إلى الحظ

المصدر: دبي-علي شدهان

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شدد الصربي نيناد فانيك، مدرب فريق حتا الأول لكرة القدم، على أن فريقه افتقد كثيرا إلى الحظ في مباريات عدة، خصوصا في الجولات الأخيرة من دوري ادنوك للمحترفين في الإمارات، مشيرا إلى جاهزية حتا للقاء ضيفه الجزيرة الجمعة في الجولة 25 من البطولة.

وقبل مباراة الجمعة، يقف فريق حتا في المركز 14 الأخير من لائحة الترتيب العام لفرق الدوري برصيد 9 نقاط فقط، جمعها من الفوز والتعادل مع "الإمارات"، والتعادل لمرتين مع كل من عجمان والبطائح، والتعادل مع الشارقة.

المباريات الأخيرة

وقال فانيك: مستعدون للمباراة، ثقة فريقنا في حالة تصاعد في ضوء نتائجه في المباريات الأخيرة، رغم أننا لم ندرك الفوز، علينا مواصلة نفس المسار حتى نهاية مشوارنا في الدوري.

المساحات الكافية

وأضاف فانيك قائلا: الجزيرة لديه أسماء مميزة في خط الهجوم، وعلينا عدم منحه المساحات الكافية لتهديد مرمانا، نسعى للفوز، وأعتقد أن فريقنا يفتقد إلى الحظ للفوز في المباريات.

وضع أفضل

ومن جانبه، قال غابريل دي سوزا، لاعب فريق حتا: فريقنا بات في وضع أفضل في المباريات الأخيرة من الدوري، والمباراة امام الجزيرة لا تخلو من صعوبة كونها أمام منافس كبير، لكننا نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة.



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