"الجولة الـ24 " ترفع وتيرة المنافسة على مقعد الهبوط في دوري أدنوك للمحترفين

المصدر: وام

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ساهم فوز الوصل، على اتحاد كلباء 4-2، وشباب الأهلي على بني ياس 2-1، بالجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين والتي أسدل الستار على منافساتها أمس الثلاثاء في مواصلة المنافسة على لقب النسخة الحالية من البطولة مع اقتراب الوصل قليلا من حسمه لصالحه إذ يتصدر الترتيب العام في جدول المسابقة بـ 58 نقطة، يليه شباب الأهلي بـ 52 نقطة، مع تبقي 3 مباريات لكل فريق.

ويلتقي الوصل مع شباب الأهلي الأحد المقبل بالجولة الـ25 من المسابقة، إذ يحتاج الوصل إلى الفوز أو التعادل، لكي يضمن التتويج باللقب للمرة الأولى في عصر الاحتراف، دون حاجة لانتظار مباراتيه المتبقيتين أمام كل من العين، والنصر، نظرا لتفوقه على شباب الأهلي في لقاء الذهاب 2-1، ووجود فارق ( 6 نقاط) بينهما حتى الان.

وقال ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل: “ حققنا فوزا مهما وصعبا أمام اتحاد كلباء .. لم نقدم الأداء المنتظر لكننا حققنا الأهم أمام فريق يعتمد على المرتدات، النقاط الثلاث أصبحت غايتنا الآن في المباراة المقبلة".

وقال يحيي الغساني لاعب شباب الأهلي في تصريحات عقب فوز فريقه على بني ياس :" قدمنا مردوداً كبيرا خلال المباراة ونستحق النقاط الثلاث بعد الإصرار على تحقيق الفوز حتى اللحظات الأخيرة".

وأضاف:" قادرون على تقديم الأفضل في المباراة المقبلة أمام الوصل، وواجهنا بني ياس ونحن نعلم جيدا مدى صعوبة اللقاء".

وشهدت مباريات الجولة التي أقيمت على مدار يومين تسجيل 21 هدفا، كان العدد الأكبر منها في لقاء الوصل مع اتحاد كلباء 4-2، فيما حضر التعادل الإيجابي بمباراتين فقط، للبطايح مع حتا، والنصر مع عجمان، بنفس النتيجة في المباراتين 1-1.

وأحتسبت خلال الجولة ركلتا جزاء أهدرهما لورينسي لاعب خورفكان، وعمر خريبين لاعب الوحدة، وسجل حسن المحرمي لاعب بني ياس هدفا عكسيا في مرمى فريقه أمام شباب الأهلي.

وساهم فوز الشارقة على خورفكان الثاني عشر( 21 نقطة)، والجزيرة على الإمارات الثالث عشر ( 14 نقطة)، وشباب الأهلي على بني ياس الحادي عشر ( 23 نقطة)، والوصل على كلباء العاشر ( 24 نقطة) في رفع وتيرة صراع البقاء لهذه الفرق، بعد تأكد هبوط حتا إلى دوري الأولى منذ الجولة الماضية.

وخلال الجولة أشهر قضاة الملاعب 30 بطاقة صفراء، وبطاقة حمراء واحدة كانت من نصيب محمد سبيل لاعب اتحاد كلباء.

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