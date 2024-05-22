تنسيق كامل بين الاتحاد الآسيوي ونادي العين لإقامة نهائي دوري الأبطال

المصدر: وام

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يستعد فريق العين لمواجهة تاريخية أمام ضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني السبت المقبل على استاد هزاع بن زايد في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويتدرب لاعبو العين غداً الخميس على استاد خليفة بن زايد حسب البرنامج المقرر من الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيرنان كريسبو .

ووضع نادي العين الترتيبات التنظيمية والفنية كافة لاستضافة المباراة على استاد هزاع بن زايد بالتنسيق مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من خلال الاجتماعات المشتركة بهدف الاطمئنان على كل التفاصيل الخاصة بالنهائي.

وخسر العين لقاء الذهاب في اليابان 1- 2 ويتطلع للفوز بفارق هدفين لإعادة تكرار الفوز باللقب القاري الذي نجح بتحقيقه لأول مرة بتاريخ الكرة الإماراتية في 2003 على حساب تيرو ساسانا التايلاندي.

من جانب آخر أغلق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم باب التسجيل الخاص باستخراج التصاريح الإعلامية، واعتماد أكثر من 300 إعلامي من جميع أنحاء العالم لتغطية نهائي دوري أبطال آسيا السبت المقبل.

من جهته أكد ماجد العويس اللاعب الدولي السابق والمحلل الفني أهمية استغلال البطء الواضح لمدافعي الفريق الياباني، وعدم المبالغة في الاندفاع الهجومي والتعامل بذكاء مع ظروف المباراة، لتحقيق النتيجة المطلوبة، مع الوضع في الاعتبار الدور المعنوي المؤثر للجماهير".

وأضاف: "المطلوب استغلال كل الفرص للتسجيل في مرمى الفريق الياباني، وعدم تمكينه من هز شباك الحارس خالد عيسى، والعين يمتلك العناصر القادرة على تحقيق التفوق والأفضلية الميدانية".

وأوضح الحاي جمعة المحلل الفني أن مباراة العين ويوكوهاما الياباني أمام سيناريوهات مختلفة تبدأ من صافرة البداية نظرا للحسابات المرتبطة بنتيجة المباراة الأولى في اليابان، ما يحتم على لاعبي العين وضع جميع الاحتمالات التي تصب في مصلحة تفوقهم والاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز.

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