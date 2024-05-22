بعثة يوكوهاما الياباني تصل العين استعدادا للنهائي الآسيوي

المصدر: وام

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وصلت بعثة فريق نادي يوكوهاما مارينوس الياباني مساء أمس "الثلاثاء" إلى مدينة العين، استعدادا لمواجهة فريق نادي العين في إياب نهائي دوري أبطال آسيا السبت المقبل على استاد هزاع بن زايد.

وحظيت بعثة الفريق الياباني باستقبال حافل من إدارة العين عقب الوصول.

ويبدأ الفريق الياباني تدريباته اليوم "الأربعاء" على استاد خليفة بن زايد، فيما يخوض مرانه الرئيسي على استاد هزاع بن زايد بعد غد "الجمعة".

وكان يوكوهاما قد فاز على العين 2-1 بذهاب النهائي الذي أقيم 11 مايو الجاري في اليابان.

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