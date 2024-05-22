الوصل وشباب الأهلي يشعلان الصراع على لقب دوري المحترفين

المصدر: دبي، كلباء - عدنان الغربي، إيهاب زهدي، محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

أمتع الوصل جماهيره وتمكن من تحقيق الفوز خارج الديار على كلباء بنتيجة 4 - 2 ليبقي على الفارق بينه وبين شباب الأهلي الوصيف إلى 6 نقاط. ورفع الوصل رصيده إلى 58 نقطة فيما بقى كلباء في مركزه العاشر برصيد 24 نقطة ويحتاج الإمبراطور إلى نقطة التعادل في مواجهة شباب الأهلي ضمن الجولة المقبلة 26 مايو الجاري لحسم اللقب.

وفي حال فاز شباب الأهلي على الوصل في المباراة المقبلة سيتأجل الحسم مرة أخرى، حيث سيبقى الإمبراطور بحاجة إلى 3 نقاط من مواجهتيه الأخيرتين مع العين والنصر.

سجل كلباء الهدف الأول عن طريق مهدي قايدي في الدقيقة 16، وعدل علي صالح النتيجة للوصل في الدقيقة 25، وأضاف ديالو الهدف الثاني في الدقيقة 47 وأتبعه سفيان بوفتيني بالهدف الثالث في الدقيقة 66، وتمكن هاريس من تسجيل هدف الوصل الرابع في الدقيقة 88 وجاء هدف كلباء الثاني في الدقيقة 68 عبر اللاعب دانيال بيسا، وكانت الدقائق الخمس الأولى قد شهدت حالة طرد مدافع كلباء محمد سبيل.

وفاز شباب الأهلي بصعوبة على ضيفه بني ياس 2 - 1، وافتتح بني ياس التسجيل عن طريق تاولانت في الدقيقة 14، وتعادل ايجور جيسوس لشباب الأهلي في الدقيقة 35، قبل أن يسجل حسن محمد المحرمي مدافع بني ياس الهدف الثاني لشباب الأهلي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 8 من الوقت بدل الضائع، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 52 نقطة، وعزز موقعه في الوصافة، وتجمد رصيد بني ياس عند 23 نقطة في المركز 11.

وحسم التعادل مباراة النصر وعجمان بهدف لمثله، ليخسر العميد نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على أحد المراكز المتقدمة وحافظ على المركز الخامس بـ39 نقطة، مقابل 31 نقطة لعجمان في المركز السابع.

منح الشيخاوي هدف التقدم لعجمان في الدقيقة 12، ونجح البرازيلي غلوبير ليما في إدراك التعادل في الدقيقة 27.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز