حمدان بن مبارك يكرم رعاة اتحاد الكرة

المصدر: دبي ـ البيان

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أثنى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، على التعاون بين الاتحاد والرعاة وشركاء النجاح، في إطار تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والهيئات في القطاعين العام والخاص، بما يخدم كرة القدم الإماراتية، ويسهم في تعزيز تنظيم مسابقاتها المختلفة بصورة تليق بها.

وأكد معاليه أن الذين أسهموا في ظهور بطولة كأس رئيس الدولة بالشكل المبهر، يستحقون الإشادة والتقدير لما قدموه من جهد، وما قاموا به من عمل حقق هذا النجاح المميز.

إلى ذلك، كرم معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، الدكتور أحمد بن علي النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في مجموعة إي آند «e&»، وعبدالناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم «EGA»، الراعيين الرسميين للاتحاد، على هامش المباراة النهائية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

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