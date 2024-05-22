أبيض الناشئين يخوض وديتين أمام طاجيكستان

المصدر: دبي ـ البيان

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يخوض منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم تحت 17 سنة، مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب طاجيكستان ضمن برنامج إعداده الداخلي بدبي، ويلتقي المنتخبان في الودية الأولى اليوم على ملعب ذياب عوانة في مقر اتحاد الكرة بدبي، فيما تُقام المباراة الثانية السبت المقبل على ملعب حميد الطاير في نادي النصر.

وضمت قائمة أبيض الناشئين في هذا المعسكر 25 لاعباً.

وكان منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 عاماً قد حقق الميدالية الذهبية لمنافسات كرة القدم في دورة الألعاب الخليجية الأولى «الإمارات 2024»، التي أقيمت في العاصمة أبوظبي في أبريل الماضي، بمشاركة منتخبات عُمان والبحرين والكويت.

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