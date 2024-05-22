استاد زعبيل يستضيف لقاء «الأبيض» والبحرين في ختام تصفيات المونديال

المصدر: دبي - وام

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اختار اتحاد الإمارات لكرة القدم استاد زعبيل بنادي الوصل، لاستضافة مباراة منتخبنا الوطني مع شقيقه البحريني المقررة يوم 21 يونيو المقبل في ختام مباريات المجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027 وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

من جهة أخرى، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» نقل مباراة منتخبنا مع منتخب نيبال المقررة يوم 6 يونيو المقبل إلى مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية لتقام على إستاد الأمير محمد بن فهد.

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