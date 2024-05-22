خيمينيز وليما وبوفتيني وصالح الأكثر تأثيراً في «المحترفين»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يتصدر لاعبو الوصل، نيكولاس خيمينيز وفابيو دي ليما وسفيان بوفتيني وعلي صالح، قائمة أكثر 20 لاعباً مؤثراً في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم وحتى الجولة 23، وذلك حسب المرصد العالمي لإحصائيات كرة القدم، ويحتل اللاعبون المراكز الأربعة الأوائل في القائمة بنقاط 62.1 و61.1 و56.8 45.7 نقطة بالترتيب، وضمت القائمة أيضاً، من لاعبي الوصل، سياكا سيديبي في المركز 15 برصيد 49.4 نقطة.

فيما جاء لاعب النصر سمير ميميسيفتيش في المركز الخامس برصيد 53.3 نقطة، وزملاؤه كيفن اغوديلو ويوري ميديروس وعادل تاعرابت في المراكز 7 و10 و19 بالترتيب، واحتل لاعبا شباب الأهلي رينان دا سيلفا ويحيى الغساني المركزين 6 و9، ولاعبو الوحدة آلان ماركيز وأحمد نور الله ولوكاس بيمنتا المراكز 8 و13 و16، ولاعبا الجزيرة اليخاندرو بوزويلو وفرناندو مارتينيز المركزين 11 و19، ولاعبو العين كاكو وايريك ولابا كودجو المراكز 12 و17 و20.

واعتمد المركز في تقييمه للاعبين على منحهم نقاطاً وفق دقائق اللعب، وأدوارهم المؤثرة في التسجيل، وصناعة الفرص، والالتحامات الهوائية الناجحة، والتمريرات الناجحة، وقدرة السيطرة على الكرة والمراوغة، وذلك في دراسة شملت 54 مسابقة دوري حول العالم، ومن ضمنها دوري أدنوك للمحترفين، وتصدر القائمة العالمية الإسباني رودري لاعب خط وسط مانشستر سيتي، وجاء في المركز الثاني لاعب وسط آخر، وهو السويسري غرانيت تشاكا لاعب بايرن ليفركوزن بطل ألمانيا، وخارج الخمسة دوريات الكبرى، تم قياس أعلى قيم التأثير لكل مركز لأوليفييه بوسكالي لاعب بي إس أيندهوفن، وسعود عبدالحميد وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعبي الهلال السعودي، ورافا سيلفا لاعب بنفيكا.

وتجدر الإشارة إلى أن خيمينيز شارك 1765 دقيقة مع الوصل، ويتصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص بصناعة 12 فرصة، وقائمة الأكثر تمريرات مؤثرة بلعب 49 تمريرة، وراوغ 34 مرة، وسجل 5 أهداف، وقام بـ18 التحاماً هوائياً ناجحاً، فيما شارك فابيو دي ليما في 1862 دقيقة، ويحتل وصافة قائمة الهدافين بتسجيل 15 هدفاً، وبفارق هدف واحد عن المتصدر عمر خربين مهاجم الوحدة، وصنع 7 أهداف، وقام بـ13 التحاماً هوائياً ناجحاً، و40 تمريرة مؤثرة، ويتصدر سفيان بوفتيني قائمة الأكثر نجاحاً في الالتحامات الهوائية بـ71 كرة، ولعب 1884 دقيقة مع الوصل، وسجل هدفين، وراوغ مرتين، وصنع هدفاً وحيداً، ولديه تمريرتان مؤثرتان، ولعب علي صالح 1601 دقيقة مع الوصل، وسجل 6 أهداف، ولديه 11 التحاماً هوائياً ناجحاً، و32 تمريرة مؤثرة، و22 مراوغة ناجحة، و4 صناعات للأهداف.

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