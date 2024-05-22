الشارقة يستعيد البريق ويضع «خورفكان» تحت الضغوط

المصدر: خورفكان – محمد فضل

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استعاد الشارقة شيئاً من بريقه المفقود بملعب خورفكان، وتمكن من الفوز على حساب صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 3-1 في مباراة كان نجمها الغيني عثمان كمارا لاعب الشارقة الذي أحرز هدفين من أهداف فريقه الثلاثة، في وقت استعاد فيه البرازيلي كايو كانيدو حاسته التهديفية موقعاً على هدف فريقه الثالث، وفي المقابل لم يستغل خورفكان سيطرته على مجريات الشوط الأول وضاعت عديد الفرص لمهاجمي «النسور» على رأسهم السوداني محمد عوض الله وزميله البرازيلي لورينسي إلى جانب محمد الجنيبي، ولو استغل الفريق الفرص التي أتيحت لهم لتغيرت النتيجة التي أبقت خورفكان في وضعيته الصعبة برصيد 21 نقطة وستكون بطاقة الهبوط الثانية بين خورفكان والإمارات برصيد 17 نقطةً مع تبقي 4 مباريات له، فيما يملك خورفكان مباراتين والفارق بين الفريقين حالياً 7 نقاط لمصلحة خورفكان.

شهدت المباراة عودة الحكم محمد عبيد خادم لغرفة حكام الفيديو «الفار» لأكثر من 4 مرات، للتأكد من حالات حاسمة من بينها احتسابه هدف خورفكان الوحيد الذي أحرزه رفائيل إلى جانب إلغائه هدفاً ثانياً لخورفكان، والاستعاضة عنه بركلة أهدرها لورينسي بعد تألق حارس الشارقة عادل الحوسني في صدها بكل براعة.

من جانبه، أكد الروماني أولاريو كوزمين مدرب الشارقة، سعادته بالفوز وأنه يسعى لإنهاء الموسم بشكل جيد وتحقيق نتائج إيجابية في المباريات الأخيرة بعد سلسلة من النتائج السلبية مؤخراً، مشيراً إلى أن الفريق تراجع بعد تسجيل الثلاثية الأمر الذي شكل علينا بعض الضغوط خلال الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء. وأضاف كوزمين: المباراة جاءت مشحونة وتنافسية للغاية وشهدت إثارة وحماساً وجهداً كبيراً من الطرفين على الرغم من الطقس الحار وحرصت على إشراك بعض الأسماء الشابة.

بدوره، عزا المونتينيغري نيبوشا يوفوفيتش مدرب خورفكان، خسارة فريقه إلى سوء الحظ في الكثير من الكرات، مؤكداً أن الفريق يقدم أداء جيداً ولكنه يفشل في تحقيق نتيجة جيدة، حيث حدث نفس سيناريو المباراة الماضية أمام النصر. وأضاف أهدرنا العديد من الفرص بسبب الأنانية وقلة التركيز، وندرك وضعنا في جدول الترتيب وعلينا أن نكون إيجابيين ونتحمل المسؤولية بدءاً من الجهاز الفني واللاعبين، عبر مضاعفة الجهد والتركيز في المباراتين الأخيرتين من أجل تحقيق التطلعات المرجوة.

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