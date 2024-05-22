سيكو بابا يثير الجدل من جديد في البطائح

المصدر: دبي - علي الظاهري

ت + ت - الحجم الطبيعي

أثار المهاجم المالي المقيم سيكو بابا لاعب البطائح الجدل في المباراة الأخيرة لفريقه أمام حتا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في الجولة 24 لدوري أدنوك للمحترفين، حيث شارك اللاعب في التدريبات الأخيرة مع الفريق قبل يوم المباراة ليغيب عن التشكيلة الأساسية للمواجهة بعد ربط غيابه بسبب المشادة الكلامية التي حدثت مع زميله أناتول بيرتراند خلال تنفيذ ركلة الجزاء أمام بني ياس في الجولة قبل الماضية.

ويمتد عقد اللاعب مع البطائح لموسم 2026 وارتبط اسمه باهتمام أندية محلية في دورينا بضمه رغم عقده مع «الراقي» لموسمين إضافيين، وأكد اللاعب في تصريحات لأحد المواقع الرياضية أنه تلقى عرضاً من فريق الوحدة، ويتمنى إتمام الصفقة. ورفض غوران توميتش مدرب البطائح التعليق على الموضوع في سؤال طرحته «البيان» في المؤتمر الصحافي بعد نهاية المباراة.

وسبق للاعب المالي أن تم حرمانه من اللعب مع الفريق الأول، وهبط ليلعب ويتدرب مع فريق الرديف «تحت 21 عاماً» قبل مباراة فريقه أمام اتحاد كلباء في الجولة الـ 15 بسبب أنانيته في التعامل مع زملائه داخل الملعب.

وأشاد توميتش بلاعبيه، وقال: إنه مع بداية الدور الثاني للمسابقة نجح الفريق في حصد 12 نقطة مع التفوق في مباريات كان قريباً فيها من تحقيق العلامة الكاملة أبرزها مواجهة فرق عجمان وخورفكان وبني ياس، لافتاً إلى أن مشوار وأداء الفريق في الدور الثاني ليس أسوأ من الدور الأول ويرى أن البطائح في المسار الصحيح، خصوصاً وأن ترتيب الفريق حالياً أفضل بالمقارنة مع الموسم الماضي.

وأضاف توميتش إنه لم يكن سعيداً في المباراة خصوصاً في الشوط الأول بعد ضياع العديد من الفرص لكن يحسب لفريقه الضغط المتواصل الذي أثمر عن تسجيل هدف التعادل قبل إطلاق صافرة المباراة.

مستقبل

من جانبه، كشف الصربي نيناد فانيك مدرب فريق حتا، عن مستقبله مع الفريق بعد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى، وقال إنه قرر عدم استكمال المهمة مع حتا في الموسم المقبل بسبب تلقيه عروضاً من أندية عدة رفض الكشف عن أسمائها ويحترم حالياً عقده مع النادي الذي يمتد لغاية نهاية الموسم، لافتاً إلى أن العروض التي تلقاها من أندية محلية وأخرى خارجية ويتمنى الاستمرار في التدريب داخل الدولة.

وأكد مدرب حتا أن السيناريو في مباراة فريقه أمام البطائح مشابه للعديد من المباريات السابقة أبرزها لقاء عجمان والشارقة، حيث كان فريقه يستحق نتيجة أفضل لولا سوء الحظ أو لأسباب أخرى، مشيراً إلى أنه من أهم المكاسب إظهار اللاعبين الروح القتالية داخل الملعب حتى النهاية من أجل شعار الفريق.

ولفت فانيك إلى أن وضعية حتا في الدوري كانت في غاية الصعوبة عندما تولى قيادة الفريق بسبب النتائج السلبية وبات الفريق لا يشعر بالسعادة في حصد نقاط التعادل حتى وإن تم حصدها من فرق صعبة خارج الديار، مهنئاً اللاعبين على جديتهم في المباريات الماضية رغم سوء الحظ في العديد من المباريات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز