كريسبو: لم أحسم مشاركة لابا في النهائي الآسيوي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد الأرجنتيني هيرنان كريسبو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي العين أنه لم يحسم قرار مشاركة المهاجم التوغولي لابا كودجو أمام يوكوهاما الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا المقرر السبت المقبل من عدمه، مؤكداً أهمية الفوز الذي حققه الفريق على الوحدة في «الكلاسيكو» قبل النهائي الآسيوي.

ومنح فوز العين على الوحدة ٢-٠، أول من أمس، في الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين، «الزعيم» دفعة معنوية كبيرة قبل المباراة المرتقبة والأهم بالنسبة للفريق في نهائي البطولة القارية الأقوى، وذلك على الرغم من أن الفريق نجح في حصد نقاط المباراة الثلاث بالصف الثاني بعدما منح المدرب أغلب العناصر الأساسية راحة، وفضل خوض اللقاء بلاعبين من العناصر الشابة.

وحصد العين فوزه الثاني هذا الموسم على الوحدة ليتساوى الفريقان في عدد مرات الفوز هذا الموسم بعدما فاز الوحدة في الدور الأول، ونهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وفاز العين في دور الـ16 لكأس رئيس الدولة، وفي مباراة الدور الثاني، فيما واصل العين تفوقه على الوحدة على ملعب الأخير في المواسم الأخيرة، علماً بأنه حقق 4 انتصارات في آخر 4 مباريات بملعب العنابي في الدوري، إذ كان آخر فوز للوحدة على العين في أبوظبي في مايو 2019.

وقال كريسبو عقب اللقاء: «سعيد بالفوز في الكلاسيكو وبمردود اللاعبين الشباب الذين خاضوا المباراة، وسر سعادتي أنها جاءت في مباراة ليست سهلة في ديربي قوي، خصوصاً وأن معظم اللاعبين تحت 21 سنة، ولعبوا بشكل رائع وأظهروا الشخصية والشجاعة على مدار شوطي اللقاء، والأهم أن الجميع يدعم اللاعبين الشباب».

وأضاف: بشكل عام الفوز دائماً مهم خصوصاً وأنه لم يكن من السهل التحضير للديربي، وقبل مباراة هي الأهم في تاريخ نادي العين، وسنحاول بذل قصارى جهدنا من أجل كتابة التاريخ وتحقيق البطولة، وأهنئ اللاعبين الشباب على أدائهم المميز.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت مشاركة لابا كودجو في اللقاء قد تعني عدم الدفع به أساسياً في النهائي الآسيوي، أوضح: لم أحسم القرار بخصوص إشراك لابا كودجو من عدمه، ولا يزال أمامنا عدة أيام للتحضير للمباراة.

من جهته، أكد الصربي غوران توفيغدزيتش مدرب الوحدة أن الفريق عانى من سوء الحظ وغياب التوفيق في مواجهة العين بعد إضاعة العديد من الفرص أمام مرمى المنافس، إضافة إلى ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، مشيراً إلى أن فريقه لم يحسن التعامل مع مجريات اللقاء.

وقال: استقبلنا هدفاً في بداية المباراة وبعدها سيطرنا على مجريات اللقاء وأضعنا ركلة جزاء، وفي الشوط الثاني واصلنا تهديد مرمى العين وأهدرنا العديد من الفرص، في الوقت الذي لعب العين على إغلاق المساحات واعتمد على الهجمات المرتدة، وللأسف لم نحسن التعامل مع خطة العين واستقبلنا هدفاً ثانياً.

وأضاف: لا يهمني أن العين لعب بالصف الثاني من عدمه لأنه يملك لاعبين مميزين سواء أساسيين أو احتياطيين، وعلينا الاستفادة من تلك الخسارة.

وحول فقدان الفريق للمركز الثالث وإمكانية ضياع فرصة الحصول على مقعد في مشاركة قارية الموسم المقبل، أكد أن هذا الأمر أصبح معلقاً بنتائج الآخرين وليس بيد الوحدة ولكن الفريق يسعى للتركيز والفوز في المباراتين المتبقيتين في الموسم.

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