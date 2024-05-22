اتحاد الكرة ينظم مهرجاناً للمواهب

المصدر: دبي - البيان

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نظم اتحاد الإمارات لكرة القدم في مقره بدبي، مهرجاناً لبراعم كرة القدم، تزامناً مع يوم براعم الاتحاد الآسيوي للعبة، الذي يتم تنظيمه في جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء التي تعتمد تطبيق نظام فئة البراعم ضمن مسابقاتها المحلية، ويشكل المهرجان حافزاً للاعبي الفئات السنية من تحت 10 سنوات إلى تحت 14 سنة.

شهد فعاليات المهرجان من الاتحاد الدولي لكرة القدم، الدكتور بلحسن مالوش الخبير الفني، وحسن حسان مدير المشاريع والتطوير بالفيفا، اللذان حضرا لمتابعة برامج «فيفا» للتطوير الفني ومواهب الفئات السنية الصغيرة في كرة القدم، وحضر المهرجان أيضاً يان فان وينكل المدير الفني لاتحاد الكرة.

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