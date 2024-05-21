شباب الأهلي يتمسك بأمل المنافسة على درع الدوري بفوز صعب على بني ياس

المصدر: دبي - إيهاب زهدي | تصوير- عيسى البلوشي

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فاز شباب الأهلي بصعوبة على ضيفه بني ياس 2-1، على ملعب إستاد راشد بدبي مساء اليوم، في ختام الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين، وافتتح بني ياس التسجيل عن طريق تاولانت في الدقيقة 14، وتعادل ايجور جيسوس لشباب الأهلي في الدقيقة 35، قبل أن يسجل حسن محمد المحرمي مدافع بني ياس، الهدف الثاني لشباب الأهلي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 8 من الوقت بدل الضائع، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 52 نقطة، وعزز موقعه في الوصافة، وتجمد رصيد بني ياس عند 23 نقطة في المركز 11.

وفاجئ بني ياس مضيفه بتسديدة قوية من لاعبه تاولانت سيفيري، وحولها حارس شباب الأهلي حسن حمزة إلى ركلة ركنية في الدقيقة 5، وتألق فهد الظنحاني حارس بني ياس، لفرصة خطيرة لاحت للاعب شباب الأهلي يحيى الغساني في الدقيقة 9، ونجح بني ياس في التسجيل في الدقيقة 14، عن طريق تاولانت، بعد كرة وصلته وهو يقف وحيداً داخل منطقة جزاء شباب الأهلي، وسددها أرضية قوية بعيدة عن يدي الحارس حسن حمزة.

وأدرك إيغور جيسوس، التعادل لشباب الأهلي برأسية قوية في الدقيقة 35، بعد ركلة حرة جانبية لعبت عرضية مثالية من كارتابيا، وأنقذ المدافع رينان فريقه شباب الأهلي من هدف في الدقيقة 45، عندما أبعد كرة سهيل النوبي، والتي لعبها من فوق الحارس حسن حمزة، واحتسب الحكم ركلة جزاء لشباب الأهلي في الدقيقة 60، ثم عاد وألغاها بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وراوغ الغساني اثنين من مدافعي بني ياس، وحاول تسديد الكرة في الزاوية البعيدة، ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 64، وألغت تقنية الفيديو هدفاً سجله شباب الأهلي بداعي التسلل في الدقيقة 65، وتصدى الظنحاني لركلة حرة مباشرة سددها الغساني قوية في الدقيقة 84، وواصل شباب الأهلي سعيه للخروج بنقاط المباراة الثلاثة، ونجح في مسعاه في الدقيقة 8 من الوقت بدل الضائع للمباراة، عن طريق حسن محمد المحرمي مدافع بني ياس بالخطأ في مرماه.

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