الوصل يمتع جماهيره برباعية في مرمى النمور ويقترب من ملامسة درع الدوري الإماراتي

المصدر: كلباء - محمد فضل | تصوير - زيشان أحمد

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امتع الوصل جماهيره وتمكن من تحقيق الفوز خارج الديار على كلباء بنتيجة 4-2 ليبقي على الفارق بينه وبين شباب الأهلي الوصيف الى 6 نقاط ويصبح الامبراطور على بعد 3 نقاط من نيل درع دوري ادنوك للمحترفين ، ورفع الوصل رصيده الى 58 نقطة فيما بقى كلباء في مركزه العاشر برصيد 24 نقطة ،بكر كلباء بالهدف الأول عن طريق الإيراني مهدي قايدي في الدقيقة 16، وعدل علي صالح النتيجة للوصل في الدقيقة 25 ، وأضاف اداما ديالو الهدف الثاني في الدقيقة 47 واتبعه سفيان بوفتيني بالهدف الثالث في الدقيقة 66 ، وتمكن هاريس من تسجيل هدف الوصل الرابع في الدقيقة 88 وجاء هدف كلباء الثاني في الدقيقة 68 عبر اللاعب دانيال بيسا ، وكانت الدقائق الخمسة الأولى قد شهدت حالة طرد مبكرة من قبل الحكم الإيطالي ديفيد ماسا الذي اشهر البطاقة الحمراء في وجه مدافع كلباء محمد سبيل.

وشهدت الدقائق الأولى لانطلاقة المباراة حالة طرد مبكر لمدافع كلباء محمد سبيل في الدقيقة الخامسة اثر عرقلته من الخلف لمهاجم الوصل كايو كانيدو المنفرد بحارس النمور حمد المنصوري ليترك الطرد اثر سلبياً كبيراً على فريق النمور الذي لعب اكثر من 85 دقيقة بعشرة لاعبين، مما أتاح ذلك الفرصة امام الوصل للتفوق والسيطرة ومحاصرة منافسه ، لكن شباك الضيوف اهتزت اولاً من الكرة التي استقبلها النجم الإيراني مهدي قايدي على رأس خط ال18 وسددها أرضية زاحفة في الزاوية اليمنى لحارس الوصل خالد السناني الذي وقف يناظر الكرة وهى تتهادي في الشباك في الدقيقة 16 ، وكاد اللاعب مهدي قايدي الخطير أن يكرر نفس سيناريو هدفه الأول لكن كرته مرت جوار المرمى، وضغط الوصل بقوة من اجل ادراك التعادل والذي تحقق في الدقيقة 25 وجاء عن طريق علي صالح الذي استقبل كرة زميله ديالو ليحولها في المرمى هدف تعادلي اشاع البهجة في مدرجات الامبراطور ، واستمر إيقاع المباراة سريعاً من جانب كل فريق مع افضلية للضيوف لكن الشوط الأول انتهى على وقع التعادل الإيجابي بهدف.

مع انطلاقة الشوط الثاني كانت الاسبقية للوصل الذي سجل له لاعبه اداما ديالو من ضربة رأسية مستفيداً من تمريرة ليما السحرية في الدقيقة 47.

واهدر ليما فرصة على طبق من ذهب بعد أن وجد نفسه في مواجهة صريحة بحارس كلباء المنصوري لكن ليما ارسل الكرة نحو المدرجات وسط دهشة جمهور الامبراطور، وتمكن مدافع الامبراطور سفيان بوفتيني من احراز هدف فريقه الثالث من ضربة رأس محكمة في الدقيقة 66 لكن كلباء تمكن من تقليص الفارق بعد مرور دقيقتين فقط عبر اللاعب بيسا، واختتم هاريس رباعية الوصل بعد تلقيه عرضية من محسنة من اللاعب علي صالح في الدقيقة 88، لتنتهي المباراة بفوز الوصل على كلباء 4-2.

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