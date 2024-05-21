تعادل خاسر للنصر مع عجمان في سباق المراكز المتقدمة بالدوري الإماراتي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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حسم التعادل مباراة النصر وعجمان بهدف لمثله، مساء اليوم، على استاد آل مكتوم، لحساب الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين، ليخسر العميد نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على أحد المراكز المتقدمة وحافظ على المركز الخامس بـ 39 نقطة، مقابل 31 نقطة لعجمان في المركز السابع.

جاءت المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما بادر عجمان بشن هجمة خطرة في الدقيقة الثامنة، عندما استلم التونسي هيكل الشيخاوي الكرة ومررها للمغربي اوليد أزارو، الذي سددها قوية تصدى لها حارس مرمى النصر أحمد شمبيه، ورد العميد بهجمة سريعة قادها المغربي عادل تاعرابت الذي مرر للبرتغالي يوري ميديروس لكنه أضاعها رغم موقعه المناسب للتسديد.

وعكس عجمان الهجمة، ووصلت الكرة إلى الشيخاوي الذي تمكن من افتتاح التسجيل لفريقه في الدقيقة 12، وكثف النصر محاولاته الهجومية بحثا عن هدف التعادل ونجح في ذلك من رأسية المدافع البرازيلي غلوبير ليما في الدقيقة 27، وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول العديد من الفرص الخطرة من الجانبين.

مع بداية الشوط الثاني، ضغط النصر على دفاع عجمان محاولا تسجيل الهدف الثاني، واتيحت له فرصة سهلة عن طريق ميديروس الذي انفرد بحارس المرمى علي الحوسني لكن الأخير تصدى له بنجاح، فيما تألق شمبيه مرة أخرى بتصديه لتسديدة قوية من اقدام دودو وحولها إلى الركنية في الدقيقة 74، واستمر اللعب سجالا بين الفريقين حتى نهاية المباراة بالتعادل.

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