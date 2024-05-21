التصفيات الآسيوية.. استاد زعبيل يستضيف مباراة الإمارات والبحرين ونقل مباراة نيبال إلى الدمام

المصدر: البيان

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اختار اتحاد الإمارات لكرة القدم استاد زعبيل بنادي الوصل، لاستضافة مباراة منتخبنا الوطني مع شقيقه البحريني المقرر لها يوم الثلاثاء 11 يونيو المقبل، في ختام مباريات المجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027 وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء.

من جهته قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم نقل مباراة منتخبنا مع نيبال المقررة 6 يونيو المقبل إلى مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، على استاد الأمير محمد بن فهد، وسيتم تحديد ضربة البداية لاحقاً.

وعينت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي طاقم تحكيم إيراني لإدارة مباراة منتخبنا مع نيبال بقيادة حيدري بيام (ساحة) فرهاد مورافيجي (مساعد أول) فرهاد فرهادبور (مساعد ثان) منير ثيروق من إندونيسيا (حكماً رابعاً).

بينما تم تعيين طاقم صيني لإدارة مباراة منتخبنا مع البحرين بقيادة ما نينغ (ساحة) زهو في (مساعد أول) زهانغ شينغ (مساعد ثان) ليو مان من هونغ كونغ (حكماً رابعاً).

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