حمدان بن مبارك يُكرم الرعاة الرسميين لاتحاد الكرة ويُثمن جهود شركاء النجاح

المصدر: البيان

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كرم معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، الدكتور أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في مجموعة إي آند (e&)، وعبدالناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA)، الراعيين الرسميين للاتحاد، على هامش المباراة النهائية لبطولة كأس رئيس الدولة، التي أقيمت يوم الجمعة الماضية بين فريقي الوصل والنصر على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وأشاد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الكرة، بالدعم الكبير الذي يجده الاتحاد من الراعيين الرسميين، وشركاء النجاح من مختلف الجهات، مؤكداً أن النجاح الذي تحقق في تنظيم بطولة كأس رئيس الدولة، جاء نتيجة طبيعية لتضافر الجهود وتعاون الجميع، مضيفاً إن الرعاة وشركاء النجاح، كانت لهم بصمة واضحة في إنجاح تنظيم جميع أدوار البطولة.

وأثنى معالي الشيخ حمدان بن مبارك على التعاون بين اتحاد الكرة والرعاة وشركاء النجاح، الذي يأتي في إطار تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والهيئات في القطاعين العام والخاص، بما يخدم كرة القدم الإماراتية، ويسهم في تعزيز تنظيم مسابقاتها المختلفة بصورة تليق بها، وأكد معاليه أن الذين اسهموا في ظهور بطولة كأس رئيس الدولة بالشكل المبهر، يستحقون الإشادة والتقدير لما قدموه من جهد, وما قاموا به من عمل حقق هذا النجاح المميز.

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