العين يهزم الوحدة ويستعيد المركز الثالث في «دورينا»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعاد العين المركز الثالث في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين عقب فوزه 2 - 0 على مضيفه الوحدة، مساء أمس، في «الكلاسيكو» الذي جمعهما على استاد آل نهيان، ضمن الجولة الـ 24 من المسابقة.

ورفع العين رصيده إلى 42 نقطة وله مباراتان مؤجلتان، بفارق نقطة عن الوحدة الذي تراجع للمركز الرابع. ورفع الفوز من معنويات «الزعيم» في البروفة الأخيرة قبل خوض إياب نهائي دوري أبطال آسيا، أمام يوكاهاما الياباني، السبت المقبل.

وفي ثاني المباريات، حسم التعادل 1-1 لقاء البطائح وضيفه حتا في المباراة التي جرت على استاد خالد بن محمد، ليرفع «الراقي» رصيده إلى 28 نقطة في المركز التاسع ويصل «الإعصار» إلى النقطة التاسع مراوحاً مكانه في المركز الأخير. افتتح التسجيل لحتا النيجيري تشيزوم تشارلز في الدقيقة 24 وأدرك التعادل لـ البطائح محمد أحمد في الدقيقة «90+5».

كما أعاد الشارقة البسمة إلى شفاه جماهيره بعد الفوز العريض على خورفكان في عقر الدار بنتيجة 3 - 1 بعد مباراة مثيرة، ليصل الشارقة برصيده إلى 38 نقطة متقدماً نحو المركز الخامس متساوياً مع النصر، فيما أبقت الهزيمة خورفكان في وضعية حرجة وضمن الفرق التي لايزال يتهددها خطر الهبوط في المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة.

وفي ختام المباريات، استرد الجزيرة نغمة الانتصارات بالفوز على ضيفه فريق الإمارات 2 - صفر في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس، خلال مواجهة قوية، منحت صاحب الأرض فوزاً معنوياً مهماً ليرفع رصيده إلى 31 نقطة متقدماً للمركز السابع «مؤقتاً»، وضاعفت نتيجتها من أزمة «الصقور» الذي يصارع من أجل البقاء في المنافسة بعد أن تجمد رصيده في 14 نقطة بالمركز الثالث عشر «قبل الأخير».

على جانب آخر، يسدل الستار مساء اليوم الثلاثاء، على الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين، بـ 3 مباريات مرتقبة يتجدد فيها الصراع على اللقب من خلال مواجهتي الوصل ومستضيفه اتحاد كلباء، وشباب الأهلي وضيفه بني ياس في الساعة التاسعة، ويسبقهما لقاء النصر وضيفه عجمان على ملعب استاد آل مكتوم في الساعة السادسة و10 دقائق، ويبحث من خلالها كل فريق عن تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري، إذ يحتل النصر المركز الخامس برصيد 38 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن عجمان في المركز السابع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز