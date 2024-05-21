محمد بن سلطان بن خليفة: رؤية منصور بن زايد تتوج الإنجازات التاريخية للسيتي   

المصدر: أبوظبي - وام

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توجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالتهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، مالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بمناسبة الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023 - 2024 للمرة الرابعة على التوالي.

وقال الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان: إن رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تتوج الإنجازات المتواصلة لـ «مانشستر سيتي» بقفزات عالمية واستثنائية فارقة في تاريخه، وإنجازات كبيرة، ليصبح من أقوى وأفضل الأندية الرياضية في كرة القدم على مستوى العالم، عبر الانتصارات التي تترجم الخطط التطويرية والاستراتيجية الملهمة.

وأضاف: نبارك لنادي مانشستر سيتي وجماهيره داخل وخارج دولة الإمارات، بهذا الإنجاز، وخالص التهاني للأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، آملين أن تتواصل الانتصارات في جميع المشاركات المقبلة.

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