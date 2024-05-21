أحمد بن راشد يستقبل «إدارة الوصل» بعد الفوز بالكأس الغالية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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استقبل سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل الرياضي، أحمد محمد بن شعفار رئيس مجلس إدارة نادي الوصل رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، وعمر سلطان المسمار، وأحمد عبد الرحمن الطنيجي عضوي مجلس إدارة الشركة، وتم خلاله إهداء كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، إلى سمو رئيس النادي.

وتوج الوصل بطلاً للنسخة 47 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة مساء الجمعة الماضي، بعد الفوز على النصر 4 - 0، في المباراة النهائية التي جرت بينهما على ملعب استاد هزاع بن زايد، في ثاني نهائي يجمع بين الفريقين طوال تاريخ البطولة، بعدما سبق وتواجها في نهائي موسم 1985 - 1986، وفاز النصر وقتها 2 - 1، وحصل «الإمبراطور» على ثالث ألقاب الموسم الجاري، بعدما توج الوحدة بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين، وشباب الأهلي بكأس السوبر، ويتبقى فقط درع دوري أدنوك للمحترفين، وانحصر التنافس عليه بين الوصل وشباب الأهلي.

ورفع الوصل رصيده من الكأس الغالية، إلى 3 ألقاب حققها مواسم 1986 - 1987 و2006 - 2007، من خلال 11 مباراة نهائية لعبها الفريق في البطولة، والتي يتقاسم شباب الأهلي والشارقة، صدارة قائمة الأكثر فوزاً بها برصيد 10 ألقاب لكل منهما، ويليهما العين 7 ألقاب، ويتشارك النصر والشباب تحقيق البطولة 4 مرات، ثم كل من الجزيرة والوصل 3 مرات، والوحدة مرتين، ولقب وحيد لكل من الشعب وبني ياس وعجمان والإمارات، مع العلم أن النسخة الأولى للبطولة أقيمت موسم 1974 - 1975، ولم تستكمل في مواسم 1975 - 1976 و1977 - 1978 و2019 - 2020، لأسباب مختلفة.

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