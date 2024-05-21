تأجيل قمة الوصل وشباب الأهلي 24 ساعة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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أعلنت رابطة المحترفين عن تأجيل مباراة الوصل وضيفه شباب الأهلي ضمن الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين، لمدة 24 ساعة، لتقام في السابعة والنصف من مساء الأحد المقبل، بدلاً من الساعة الخامسة من مساء السبت المقبل.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة بين الفريقين في ظل انحصار التنافس على درع الدوري هذا الموسم بين الفريقين، إذ يحتل الوصل صدارة جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن شباب الأهلي في المركز الثاني، وينتظر أن يتم الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي لإدارة هذا اللقاء.

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