شرودر: خسارة اللقب لن تنسينا إلى أين وصلنا

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر أن خسارة لقب نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لن تحبط لاعبيه ولن تنسيهم إلى أين وصلوا وأين سيذهبون في المرحلة التالية، وأنه يتوجب على العميد مواصلة القتال حتى آخر مباراة في الموسم للحفاظ على الصورة الجيدة التي صنعها لنفسه خلال الأشهر القليلة الماضية، وقال شرودر في تصريح لـ«البيان»: «الخسارة الثقيلة من الوصل لا تعبر عن واقع المباراة، ولا تعكس الجهود التي بذلها الفريق، أمامنا مباريات صعبة قادمة ولا بد أن نقاتل، فرصتنا ما زالت سانحة لاحتلال مركز متقدم في جدول الترتيب».

وأضاف مدرب النصر: «طوينا صفحة نهائي الكأس، وحولنا تركيزنا إلى مباريات الدوري، نحتل حالياً المركز الخامس وأمامنا فرصة للمنافسة على مركز أفضل، ربما الرابع أو الثالث، سنخوض مبارياتنا بالقطعة ونركز على حصد أكبر عدد من النقاط، الخطوة الأولى ستكون أمام عجمان، ندرك أنه فريق صعب ولكننا سنبذل قصارى جهودنا من أجل تحقيق 3 نقاط».

وتابع: «قمنا بعمل ممتاز طيلة الأشهر القليلة الماضية، لقد جئنا من المركز 12 ووصلنا إلى مرحلة متقدمة لبناء فريق قوي ومقاتل، لذا لن تنسينا هذه الخسارة إلى أين وصلنا وأين ذاهبون، سنواصل العمل بعزيمة أكبر حتى نكون أقوى، وأشكر جمهور النصر على وقوفه معنا في كل المواقف الصعبة التي مررنا بها».

وأوضح شرودر أنه لا يبحث عن أعذار ولكنه يتوجب عليه الدفاع عن فريقه واستعراض الأسباب التي حالت دون تحقيق الفريق لهدفه في المباراة النهائية التي أثر قرار خاطئ من الحكم على مجرياتها وحولها لمصلحة الفريق المنافس، مشيراً إلى أن هناك أخطاء يمكن تقبلها وأخرى من الصعب هضمها، لاسيما في ظل وجود تقنية الفيديو التي تم اعتمادها في مباريات كرة القدم من أجل تفادي مثل تلك الأخطاء القاتلة التي من شأنها أن تؤثر على نتائج المباريات.

وأضاف: اتخذ الحكم القرار السيئ بشأن اللقطة التي طرد فيها لاعبنا موسى نداي، مثل هذه الأمور تحدث في كرة القدم، لكن البطاقة الحمراء منحت الوصل الأفضلية المطلقة، وأستغرب لماذا لم يستعن الحكم بتقنية الفيديو لتأكيد قراره أو التراجع عنه.

بيان النصر

وكان نادي النصر أصدر أول من أمس بياناً شديد اللهجة رحب من خلاله بقرار هيئة الاعتراض باتحاد الإمارات لكرة القدم التي قامت بإلغاء البطاقة الحمراء التي رفعها الحكم الأمريكي إسماعيل الفاتح في وجه اللاعب موسى نداي في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام الوصل، معرباً عن استيائه الشديد من قرار الحكم الذي أخلّ بتوازن المباراة، كما دعا العميد المعنيين في الاتحاد إلى انتقاء حكام أكثر كفاءة لإدارة المباريات، وخاصة إذا كانت مباراة نهائي أغلى البطولات.

وجاء في البيان: تلقينا قرار هيئة الاعتراض على قرارات الحكام في اتحاد كرة القدم بشأن الاعتراض المقدم من نادي النصر على قرار حكم المباراة التي جمعت ناديي النصر والوصل في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بتاريخ 17/05/2024، وذلك بخصوص طرد لاعبنا/ موسى نداي في بداية الشوط الثاني من المباراة.

حيث قررت الهيئة أن قرار الحكم كان خاطئاً، وقضت بإلغاء البطاقة الحمراء وكافة نتائجها سواء لجهة الإيقاف أو الغرامة المالية.

وفي هذا الصدد، فإن نادي النصر يشكر الهيئة على قرارها الصائب، وفي ذات الوقت يعبر النادي عن استيائه الشديد من قرار الحكم الذي أخلّ بتوازن المباراة عندما أقصى أحد لاعبي النصر المهمين منها دون وجه حق، الأمر الذي أثّر بشكل كبير على الحالة المعنوية للاعبين، وانعكس سلباً من الناحية الفنية على أداء الفريق الذي اضطر إلى لعب نصف مباراة بعشرة لاعبين فقط.

وأضاف البيان: جدير بالذكر أن الخطأ المنسوب للحكم أعلاه ليس الوحيد خلال المباراة، بل كانت هناك أخطاء عديدة ومؤثر جداً كما شاهدها الجميع، وسيقوم نادي النصر بتوضيح تلك الأخطاء التحكيمية من خلال خطاب يقدمه إلى اتحاد كرة القدم. من المؤسف جداً أن تحصل تلك الأحداث في أهم مباراة على الإطلاق في الموسم الكروي، ونأمل من المعنيين في اتحاد كرة القدم انتقاء حكام أكثر كفاءة لإدارة المباريات، وخاصة إذا كانت مباراة نهائي أغلى البطولات. وفي الختام فإننا نبارك لأشقائنا في نادي الوصل فوزهم بهذه البطولة الغالية متمنين لهم مزيداً من التفوق والنجاح.

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