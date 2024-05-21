دبا الفجيرة ينتظر «معجزة» في الهواة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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اقترب دوري الدرجة الأولى من محطاته الأخيرة، ولا يزال فريق العروبة بطل دوري الهواة والمتأهل سلفاً قبل 5 أسابيع على ختام المسابقة، ينتظر المرافق الثاني بعد أن انحصر أمر بطاقة الصعود الثانية ما بين دبا الحصن 61 نقطة وجاره دبا الفجيرة برصيد 60 نقطة، وتبدو فرصة دبا الحصن أكبر في ظل امتلاكه لمباراتين ضد يونايتد والتعاون في الجولة الأخيرة فيما يلاقي دبا الفجيرة جاره الفجيرة في الأسبوع المقبل، ويحتاج الحصن إلى 3 نقاط فقط من أجل كتابة تاريخ جديد، والتأهل للمرة الأولى لدوري المحترفين بمسماه الجديد، وكان قد صعد سابقاً في موسم 2004 - 2005 حينما كانت البطولة تسمى بالدوري الممتاز، بينما تنتظر دبا الفجيرة مهمة صعبة للغاية فيتعين عليه تحقيق الفوز على الفجيرة في اللقاء المقبل وانتظار «معجزة» تفضي إلى تعثر الحصن «المتألق» في مباراتيه القادمتين ليضمن النواخذة حينها الصعود رسمياً والعودة من جديد لدوري المحترفين.

وفيما يتعلق بالعروبة المتصدر فقد واصل أخضر الفجيرة مشواره الناجح في المسابقة وتمكن من تحقيق الفوز على الجزيرة الحمراء وهو الانتصار رقم 29 للعروبة في الدوري مع هزيمة وحيدة و4 تعادلات ليصل إلى النقطة 76 محطماً الرقم القياسي في عددية النقاط الذي ظل صامداً لعدة مواسم وهو 75 نقطة حصلت عليها 3 أندية وهي خورفكان ودبا الفجيرة وحتا في الموسم الكروي الماضي.

أهداف وأرقام

وكانت مباريات الأسبوع 32 قد حملت عديد الأرقام حيث أحرز اللاعبون 22 هدفاً وظهرت البطاقة الصفراء 22 مرة والحمراء في مناسبة واحدة، ووسع لاعب يونايتد لويس مارسيلو الفارق في صدارة الهدافين برصيد 26 هدفاً يليه لاعب التعاون ميدروس برصيد 19 ثم جاسما لاعب دبا الفجيرة 17 هدفاً وبينك افوبي لاعب الظفرة برصيد 16 هدفاً، وانتهت 5 مباريات على وقع الفوز في لقاء العروبة الفائز على الجزيرة الحمراء 2 - 0، ودبا الحصن على سيتي 4 - 1، ودبا الفجيرة على مصفوت 2 - 0، والذيد على مسافي 2 - 1، والعربي على يونايتد 3 - 2، وتعادل الظفرة وغلف يونايتد 2-2، والحمرية والتعاون 0-0.

تقام مواجهات الأسبوع 33 يوم الأحد المقبل بمواجهة العروبة لفريق الحمرية، ودبا يستقبل الفجيرة، سيتي يواجه مسافي، الذيد يلاقي مصفوت، غلف يونايتد في مواجهة الجزيرة الحمراء، التعاون مع العربي، غلف اف سي يستضيف الظفرة.

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