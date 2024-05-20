البطائح وحتا «حبايب» في مباراة بعيدة عن الضغوطات

المصدر: الشارقة- علي الظاهري

ت + ت - الحجم الطبيعي

حسم التعادل 1-1 لقاء البطائح وضيفه حتا في المباراة التي جرت على استاد خالد بن محمد ضمن منافسات الجولة 24 لدوري أدنوك للمحترفين، ليرفع "الراقي" رصيده إلى 28 نقطة في المركز التاسع ويصل "الاعصار" إلى النقطة التاسع مراوحاً مكانه في المركز الأخير.

افتتح التسجيل لحتا النيجيري تشيزوم تشارلز في الدقيقة 24 وأدرك التعادل لـ البطائح محمد أحمد في الدقيقة "90+5".



ورغم ابتعاد الفريقين عن الضغوطات بعد ضمان البطائح البقاء في دوري المحترفين للمرة الثانية، وتأكد هبوط حتا بعد تعادله في الجولة الماضية امام الشارقة، إلا أن المباراة لم ترتقي إلى المستوى الفني المطلوب في شوطها الاول الذي شهد تسجيل حتا اول اهداف اللقاء في الدقيقة 24 عن طريق تشيزوم الذي رفع رصيده إلى 5 اهداف في المسابقة فيما خلت الدقائق التالية من المحاولات الخطرة حتى صافرة انتهاء الشوط الاول.

وارتفع إيقاع اللعب في الشوط الثاني وكاد أن يضيف اللاعب انيس كريمي الهدف الثاني لصالح حتا لولا اصطدام الكرة بالعارضة، فيما هدد "الراقي" تسديدة ضيوفه في أكثر من فرصة عن طريق المهاجم أناتول بيرتراند ومحمد راشد والبديل الفارو لتثمر هجمات أصحاب الارض عن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع براسية اللاعب محمد احمد الذي حول كرة ركنية إلى داخل الشباك.

وشهدت تشكيلة البطائح مشاركة أحمد خليل وغياب سيكو بابا رغم تواجده في التدريبات الأخيرة قبل يوم المباراة.

وعاد حكم اللقاء سلطان عبد الرزاق إلى تقنية الفيديو المساعد بعد استدعائه من حكم "الفار" بسبب وجود تدخل عنيف من باولو هنريكي لاعب البطائح على انيس كريمي لاعب حتا ليشهر البطاقة الصفراء على هنريكي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز