العين يفوز على الوحدة ويستعيد المركز الثالث قبل نهائي دوري أبطال آسيا

المصدر: أبوظبي - محمد صادق | تصوير - سيف الكعبي

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استعاد العين المركز الثالث في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين عقب فوزه 2-0 على مضيفه الوحدة، مساء الاثنين، في "الكلاسيكو" الذي جمعهما على استاد آل نهيان، ضمن الجولة الـ 24 من المسابقة.

ورفع العين رصيده إلى 42 نقطة وله مباراتين مؤجلتين، بفارق نقطة عن الوحدة الذي تراجع للمركز الرابع.

ورفع الفوز من معنويات "الزعيم" في البروفة الأخيرة قبل خوض إياب نهائي دوري أبطال آسيا، أمام يوكاهاما الياباني، السبت المقبل.

ورغم أن العين خاض المباراة من دون لاعبيه الأساسيين بعدما فضل مدربه الأرجنتيني هيرنان كريسبو إشراك العناصر البديلة، إلا أن الفريق نجح في الخروج بنقاط المباراة الثلاث، وقدم عرضاً جيداً أمام غريمه التقليدي، ليرد خسارته التي تعرض لها من الوحدة في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

أنهى العين الشوط الأول متقدماً بهدف سجله جوسنا مستغلاً عرضية أرضية جهة اليمين في الدقيقة 23.

وتألق حارس العين، محمد بوسندة في إنقاذ فريقه من أكثر من فرصة بعدما أبعد رأسية خطيرة من عمر خريبين في الدقيقة 39، قبل أن يعود ويتصدى لركلة جزاء أمام خريبين في الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الأول.

في الشوط الثاني حاول الوحدة تعديل النتيجة، ورد القائم رأسية منصور المنهالي في الدقيقة 63.

ونجح البديل النيجيري ساركي في تسجيل الهدف الثاني للعين من هجمة مرتدة في الدقيقة 69.

وكثف الوحدة ضغطه الهجومي في الدقائق الأخيرة ولكن محاولاته باءت بالفشل، لتنتهي المباراة بفوز معنوي مهم للعين.

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