الشارقة يعيد البسمة إلى شفاه جماهيره ويعقد وضعية خورفكان بالثلاثة

المصدر: خورفكانر- محمد فضل | تصوير - زيشان احمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعاد الشارقة البسمة إلى شفاه جماهيره بعد الفوز العريض على خورفكان في عقر الدار بنتيجة 3-1 بعد مباراة مثيرة انتهى شوطها الأول على وقع التعادل السلبي ، وفي الشوط الثاني ضرب الضيوف بقوة وسجلوا ثلاثة أهداف من أول ربع ساعة على انطلاقة شوط المدربين عن طريق الغيني عثمان كامارا "هدفين" والبرازيلي كايو في الدقائق 46، 51 ،61 وسجل للنسور البرازيلي رفائيل في الدقيقة 79 وصد حارس الشارقة عادل الحوسني ركلة جزاء سددها لورينسي مهاجم خورفكان في القيقة 90 ، ليصل الشارقة برصيده الى 38 نقطة متقدماً نحو المركز الخامس متساوياً مع النصر، فيما أبقت الهزيمة خورفكان في وضعية حرجة وضمن الفرق التي لايزال يتهددها خطر الهبوط في المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة .

مع انطلاقة اللقاء ضغط خورفكان على جبهة الشارقة من اجل احراز هدف مبكر يريح أعصاب جماهيره في المدرجات ، وكاد مرمى الضيوف ان يتحرك بعد مرور 12 دقيقة من الكرة التي اخطأ دفاع الشارقة في ابعادها ووجدها مهاجم خورفكان محمد عوض الله لكنه فشل في ترجمتها لهدف بعد تألق الحارس عادل الحوسني في صدها، ويحاول الشارقة أن يعلن عن نفسه ويقود فريق المدرب الروماني كوزمين اول هجمة منظمة من الكرة التي بدأها ماجد راشد ومررها للبوسني بيانتيش والذي بدوره أرسلها خلف المدافعين لزميله عثمان كامارا لكن الأخير سدد الكرة نحو عارضة مرمى النسور على الرغم من وجوده في وضعية تسلل ، لينتهي الشوط الأول على نتيجة البياض.

واستفاق الفريق المضيف خورفكان على وقع هدف مبكر منذ الدقيقة الأولى لانطلاقة الشوط الثاني بعد مجهود فردي رائع عبر مهاجم الشارقة عثمان كامارا الذي راوغ حارس الشارقة واثنين من المدافعين قبل ان يودع الكرة المرمى هدف مبكر للشارقة، وعاد اللاعب نفسه وتمكن من تسجيل هدفه الشخصي الثاني مستفيداً من تمريرة بيانيتش السحرية ليتقدم كامارا ويضع الكرة في زاوية صعبة على حارس خورفكان في الدقيقة 51، وأضاف البرازيلي كايو هدف الشارقة الثالث من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 61، وتمكن المدافع البرازيلي رفائيل من تسجيل هدف التقليص لخورفكان وتم احتساب الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو " الفار " من قبل الحكم محمد بيد خادم في الدقيقة 79.

وشهدت الدقائق الخمسة الأخيرة للمباراة اثارة مطلقة بعد تسجيل خورفكان لهدفه الثاني عن طريق البرازيلي لورينسي والذي تم الغائه بعد العودة للفار ليتم احتساب ركلة جزاء عوضاً عن الهدف ويتقدم لورينسي للركلة لكن عادل الحوسني حارس الشارقة تمكن من صد الضربة لتنتهي المباراة بفوز الشارقة بنتيجة 3-1.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز