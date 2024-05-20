الجزيرة يسترد نغمة الانتصارات ويؤزم موقف نادي الإمارات في صراع البقاء

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

استرد الجزيرة نغمة الانتصارات بالفوز على ضيفه فريق الإمارات 2- صفر في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم ضمن الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين، خلال مواجهة قوية، منحت صاحب الأرض فوزا معنويا مهما والذي أعقب خسارته الجولة الماضية امام عجمان ليرفع رصيده إلى 31 نقطة متقدما للمركز السابع "مؤقتا"، وضاعفت نتيجتها من أزمة "الصقور" الذي يصارع من أجل البقاء في المنافسة بعد أن تجمد رصيده في 14 نقطة بالمركز الثالث عشر "قبل الأخير".

وخلال المباراة، نجح الجزيرة في التقدم بالهدف الأول مبكرا عن طريق أبوبكر كمارا في الدقيقة الثالثة بضربة رأسية من عكسية ريتشارد اكونور، والذي يعتبر اسرع هدف يحرزه "فخر ابوظبي" خلال النسخة الحالية من البطولة، وبعدها حافظ على تفوقه الذي بدأ به اللقاء لعدة دقائق، لكن الفريق الضيف نظم صفوفه وتمكن من العودة إلى اللقاء، وبادر مضيفه الهجمات وكان الأكثر انتشارا ما أدى إلى تراجع صاحب الأرض واللعب بطريقة متوازنة، ومع تبادل الهجمات ضاعت عدد من السوانح للفريقين منها تهديفة كيبانو لاعب الجزيرة التي اصطدمت بالقائم الأيمن، وتهديفة زميله عمر تراوري التي تصدى لها سهيل المطوع حارس الصقور، فيما أهدر باكو الكاسير فرصة التعديل للضيوف من حالة انفراد بالمرمى، وتسديدة من إسماعيل الحمادي تصدى لها على خصيف.

وأرتفع الأداء في الشوط الثاني الذي شهد تنافسا قويا بين الفريقين، برغبة الجزيرة في تأمين تقدمه والصقور من أجل إدراك التعادل، لتشهد المواجهة هجوما مكثفا نتج عنه عددا من السوانح ونجح عبرها الجزيرة في إضافة الهدف الثاني بواسطة البديل برونو دي أوليفيرا من صناعة علي مبخوت في الدقيقة 65، و لكن الصقور بقيادة إنييستا الذي شارك بديلا في الشوط الثاني، رفض الاستسلام وقاد أكثر من هجمة خطرة عن طريق مروان فهد ولكن دفاع صاحب الأرض تألق في الإبعاد، وفي الجزء الأخير من اللقاء احتسب الحكم ركلة جزاء للصقور بحجة ملامسة الكرة ليد لاعب الجزيرة كوليبالي لكنه تراجع عن قراره بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وتواصل الأداء الهجومي بين الفريقين بحثا عن هز الشباك ولكن دون جدوى حتى اطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز