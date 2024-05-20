إنييستا: الكرة الإماراتية على الطريق الصحيح وأرحب بالاستمرار مع نادي الإمارات الموسم المقبل

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد نجم الكرة الإسبانية ولاعب نادي الإمارات أندريس أنييستا أن فرص العين كبيرة في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا عندما يلتقي يوم السبت المقبل على استاد هزاع بن زايد مع فريق يوكوهاما مارينوس الياباني.وقال إن الكرة الإماراتية تسير في الاتجاه الصحيح نحو التطور، وتحتاج إلى المزيد من الاهتمام بالأكاديميات ومراحل تأسيس اللاعبين المواطنين.

كما رأى أن نادي ريال مدريد هو الأقرب إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

من جهة أخرى رحب أنييستا بالاستمرار مع نادي الإمارات كلاعب في الموسم المقبل سواء كان مشاركا في دوري المحترفين أو دوري الدرجة الأولى، مشيرا إلى أن فرص فريقه ما زالت قائمة للبقاء في دوري الأضواء.

وتحدث نجم الكرة الإسبانية المولود في 11 مايو 1984 في حواره الشامل مع وكالة انباء الإمارات/ وام/ عن الكثير من الموضوعات المهمة، وأبرزها تجربته في الدوري الإماراتي، ومستقبله مع كرة القدم، وأهم هدف سجله في مسيرته التاريخية مع اللعبة، وأفضل لاعبي العالم في الوقت الراهن، وأفضل المدربين العالميين الذين قادوا مسيرته نحو التألق، وتجربة مانشستر سيتي الملهمة في كرة القدم، وعلاقته المستمرة حتى الآن بالنجوم ليونيل ميسي، وتشافي هيرنانديز، وبيدرو، وبويول، وجوردي ألبا، ولويس سواريز، وبوسكيتش، وأفضل من لعب بجواره من النجوم في مسيرته الطويلة.

وقال أنييستا:" أنا سعيد جدا بتواجدي في الإمارات، وعائلتي كذلك، إنها تجربة مميزة، وتحد جديد بالنسبة لي، يصاحبه رغبة أكيدة في إفادة فريق الإمارات، ومساعدة زملائي في تحقيق نتائج جيدة تحافظ على حظوظنا في دوري المحترفين".

وتابع:" قبل مجيئي إلى الإمارات، لم أكن أعرف الكثير عن النادي، لكن اليوم أعرف كل شيء، وهذا النادي لديه مشروع طموح ويملك مؤهلات جيدة يجب الحفاظ عليها، ويحتاج إلى بعض التحسين في عدد من الجوانب.

وقال : التواجد هنا يعني لي الكثير، لمساعدة الفريق، وتطوير كرة القدم في النادي من خلال خبراتي وما تعلمته في مسيرتي الطويلة، ليكون نموذجا يحتذى به في المستقبل، وربما يحتاج ذلك إلى بعض الوقت، ولكننا سنصل بالتأكيد إلى ما نريده في ظل الرعاية الكبيرة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وتلك الإدارة الواعية برئاسة يوسف البطران والتي تملك مشروعا مميزا للتطوير".

وحول ما تحتاجه كرة القدم الإماراتية للوصول إلى العالمية قال النجم العالمي أندرياس انييستا:" من الأمور المهمة بالنسبة لي، هو إعطاء اهتمام كبير للأكاديميات في الأندية، للكشف عن المواهب وتأهيلها، خاصة مع تواجد عدد كبير من اللاعبين الأجانب في الأندية الإماراتية، وهذا سيساعد كرة القدم المحلية على التطور".

وعن المطلوب من نادي الإمارات في المرحلة المقبلة للبقاء في دوري المحترفين قال:" نحتاج إلى المزيد من تحسين الأداء، وهو ما نقوم به حاليا، وظهرت نتائجه في النتائج الأخيرة، خصوصا بعد تعزيز صفوف الفريق بلاعبين جدد، لكن مع ذلك، نواجه تحديا كبيرا، أتمنى أن نحقق البقاء في دوري المحترفين الموسم المقبل... وربما في السنوات المقبلة سيكون النادي مرجعا لباقي الأندية".

وعن موقفه من البقاء مع الفريق في الموسم المقبل قال:" أنا سعيد بتجربتي مع نادي الإمارات، وأرحب بالبقاء معه الموسم المقبل، سواء بقي في دوري المحترفين أو شارك في دوري الدرجة الأولى، وكما قلت هنا أمور كثيرة في طريقها للتحسن، أنا أحاول دائما تقديم كل ما لدي من خلال مساعدة زملائي، وأي شخص يحتاج مساعدتي في النادي أنا رهن إشارته، أنا سعيد بتجربتي هنا، وبرغم الصعوبات التي واجهناها طيلة الموسم، إلا أن هناك العديد من الأمور الإيجابية في النادي".

وعن فرصة نادي العين في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا قال:" أرى أن الحظوظ متساوية، العين قدم مباريات كبيرة، أقصى ناديي النصر والهلال، وبرغم أن نادي يوكوهاما فريق قوي جدا، أعتقد أن نادي العين يتوفر على حظوظ كبيرة خاصة وأن مباراة الإياب ستكون هنا بالإمارات، وعلى اللاعبين في العين أن يقتنعوا بأن الحظوظ متساوية حتى يبذلوا أقصى جهدهم.. تنتظرنا مباراة شيقة".

وعن نادي برشلونة وعدم احتفاظه بلقب الليجا الإسباني وخروجه من دوري الأبطال هذا الموسم قال:" النادي يمر بفترة صعبة، الأمور ليست سهلة حاليا، لكن، أتمنى أن يعود برشلونة إلى القمة في أوروبا والفوز بالألقاب لإسعاد جماهير النادي في العالم، وبرغم أن المهمة ليست سهلة، إلا أن الفريق يمكنه أن يسير في الطريق الصحيح".

وعن توقعاته للمنافسة على لقب دوري الأبطال الأوروبي وفرص ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في الفوز باللقب قال:” يبدو أن ريال مدريد هو المرشح للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك للتاريخ الكبير للنادي، وقيمته الكروية، ولكن في أي نهائي قد تحدث المفاجآت، خاصة أن بوروسيا دورتموند قدم مباريات كبيرة في الأدوار الإقصائية، لهذا لديهم فرصة أيضا في التتويج باللقب.

وعن مستقبله مع الكرة بعد الاعتزال، وما إذا كان سيتحول إلى التدريب أو العمل في مجال الإدارة أو التحليل الفني في القنوات التليفزيونية قال: أتمنى أن أبقى في الملعب لأطول فترة، وبعد الاعتزال أريد الحصول على شهادة التدريب، حاليا أفكر في الأمر، وأظن أن طريقي سيكون مرتبطا بالتدريب".

وعن منتخب إسبانيا وما إذا كان قادرا على تكرار إنجازات جيل أنيستا وتشافي وبويول بالفوز بكأس العالم وبطولة أوروبا، قال:” المنتخب الإسباني حاليا، يمتلك لاعبين جيدين، ربما ينطبق عليه مثال برشلونة، حيث إن جيل المنتخب في الفترة التي لعبت فيها ليس هو مثل المنتخب الحالي، لنرى ما قد يحدث في بطولة كأس أمم أوروبا المقبلة، أتمنى لهم حظا جيدا والتتويج باللقب".

وعن ذكرياته مع هدفه الذي سجله في نهائي كأس العالم 2010 بشباك منتخب هولندا في الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي الثاني، وما إذا كان يعتبره الأهم في مسيرته قال أنييستا: "بطبيعة الحال، في أي بطولة كأس عالم، التتويج باللقب وتسجيل هدف اللقب، هو تاريخ بالنسبة لي، وللمنتخب والوطني، إنه هدف تاريخي ولحظة لا تنسى، وفي مسيرتي الكروية بشكل عام، كانت هناك العديد من اللحظات الجيدة، سواء مع المنتخب الإسباني أو مع نادي برشلونة".

وعن أفضل لاعب كرة قدم لعب بجواره واستمتع معه بكرة القدم قال:" أفضل لاعب بالنسبة لي، يجب أن يكون ميسي، إنه لاعب رائع في كل شيء، أنا ما زلت على تواصل دائم معه، ومع لويس سواريز، وجوردي البا، وبوسكيتش، وتشافي، وبويول، والعديد من اللاعبين الآخرين".

وعن استمرار المنافسة بين ميسي ورونالدو لمدة 15 عاما على لقب الأفضل في العالم قال:" بالفعل كانت منافسة رائعة، خصوصا عندما كان أحدهما في برشلونة والثاني في ريال مدريد، لكنهما حاليا في فريقين مختلفين ومنطقتين مختلفتين، ميسي في ميامي، ورونالدو في السعودية... الأمور مختلفة الآن، ليست كما كانت في السباق عندما ميسي في برشلونة ورونالدو في ريال مدريد، الناس كانت سعيدة بالاستمتاع بهذين الأسطورتين.

وعن أفضل لاعبي العالم في المرحلة الراهنة من وجهة نظره والذين يحرص على متابعتهم قال:" لا أعرف.. في ريال مدريد هناك العديد من اللاعبين الجيدين وكذلك بالنسبة لبرشلونة، وغيرهم ، ويمكنني أن أذكر هنا بيدري، وغافي، وكذلك دي بروين لاعب مانشستر سيتي الذي يقدم موسما جيدا".

وعن رأيه في تجربة مانشستر سيتي ومدى التحول الكبير الذي شهده النادي مع الدخول في حقبة أبو ظبي اعتبارا من عام 2008، قال:" إنها تجربة ملهمة، مانشستر سيتي تطور بشكل كبير في السنوات الأخيرة، تعاقد مع مدرب مميز وكذلك نخبة لاعبي العالم، وهذا ما شاهدناه في السنوات الأخيرة، وقاد إلى تحقيق العديد من الألقاب، وتسطير تاريخ من المجد مع كرة القدم".

وعن أفضل مدرب تدرب تحت يده وساعده في مسيرته قال أندريه انييستا:"بالنسبة لي جوارديولا ، لقد كان مثلي الأعلى عندما كنت صغيرا، وعندما كنت لاعبا تحت قيادته، حيث فزنا بالعديد من الألقاب سويا، إنه مدرب مثالي ورائع، لقد ترك بصمته في كل الفرق التي دربها، في برشلونة، وبايرن ميونيخ، وحاليا في مان سيتي.

وعموما، كل مدرب عملت معه له أهميته، سواء مع برشلونة أو منتخب إسبانيا، فقد لعبت أولى مبارياتي تحت قيادة لويس فانخال، وكان مدربا رائعا، ثم فرانك ريكارد، وجوارديولا، ولويس إنريكي، وديل بوسكي، وفالفردي، ولويس أراجونيس. كل مدرب كان مهما بالنسبة لي في حقبته".

وعن المدة التي يمكن أن يستمر فيها كلاعب قبل الاعتزال قال: "حاليا، أرى نفسي كلاعب، وفي المستقبل أتمنى أن أكون مدربا، لا أعرف كم بقي لي من اللعب، ربما، عام، عامان أو ثلاثة... لنرى ما قد يحدث. أتمنى أن أواصل اللعب هنا".

وعندما طلبنا منه أن يكتب رسالة بخط يده إلى دولة الإمارات وشعبها كتب قائلا:" شكرا جزيلا لدولة الإمارات وللشعب الإماراتي على محبته واحترامه.. أنا أبذل قصارى جهدي دائما داخل وخارج الملعب".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز