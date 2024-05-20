تأجيل مباراة الوصل وشباب الأهلي بسبب دوري أبطال آسيا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أعلنت رابطة المحترفين عن تأجيل مباراة الوصل وضيفه شباب الأهلي ضمن الجولة 25 من الدوري الإماراتي، لمدة 24 ساعة، لتقام في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل، بدلاً من الخامسة من مساء يوم السبت المقبل.

ورأت الرابطة ضرورة تعديل موعد المباراة حتى يتسنى لجماهير الإماراتية متابعة مباراة العين ويوكوهاما مارينوس الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، والمقررة في الثامنة من مساء يوم السبت المقبل، على ملعب إستاد هزاع بن زايد.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة بين الفريقين في ظل انحصار التنافس على درع الدوري هذا الموسم بين الفريقين، إذ يحتل الوصل صدارة جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن شباب الأهلي في المركز الثاني، وينتظر أن يتم الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي لإدارة هذا اللقاء.

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