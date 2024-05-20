حمدان بن محمد: السيتي دائماً منصور

المصدر: لندن - د ب أ

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هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة فوز نادي مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي.

وقال سموه عبر حسابه على منصة إكس: «أبارك لأخي سمو الشيخ منصور بن زايد فوز نادي مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي.. كما نبارك لجماهير هذا النادي العريق في الإمارات وحول العالم هذا اللقب الجديد المسجل على أرض إستاد الاتحاد... السيتي دائماً منصور».

كما هنأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمناسبة فوز نادي مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي، وقال سموه عبر حسابه على منصة إكس: «الناموس لصانع الإنجازات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مالك مجموعة سيتي الرياضية العالمية، لفوز مانشستر سيتي باللقب الرابع على التوالي والعاشر في الدوري الانجليزي الممتاز... متمنين للنادي إضافة لقب جديد في نهائي الكأس، والمزيد من الإنجازات القادمة».

كما قدم معالي مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، التهاني إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمناسبة فوز نادي مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي، وقال معاليه عبر حسابه على منصة إكس: «أجمل التهاني والتبريكات نرفعها إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مالك مجموعة سيتي للأندية الرياضية الأكبر في العالم، لمناسبة فوز مانشستر سيتي باللقب الرابع على التوالي والعاشر في الدوري الانجليزي الممتاز.

كما أهني أخي معالي خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة المجموعة، بهذا اللقب الجديد.. متمنين للنادي إضافة لقب جديد في نهائي الكأس، وتحقيق المزيد من الإنجازات القادمة التي تؤكد مكانة النادي عالمياً».

وكان فريق مانشستر سيتي قد كتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما توج بلقب المسابقة هذا الموسم، إثر فوزه 3 / 1 على ضيفه ويستهام يونايتد، أمس، في المرحلة الـ38 (الأخيرة) للبطولة، ليصبح أول فريق في تاريخ المسابقة يتوج بلقب البطولة العريقة في 4 مواسم متتالية.

وحسم مانشستر سيتي لمصلحته صراع المنافسة على لقب البطولة الذي استمر طوال الموسم مع أرسنال، بعدما رفع رصيده إلى 91 نقطة في الصدارة، ليفوز بالبطولة للمرة العاشرة في تاريخه والسادسة خلال المواسم السبعة الأخيرة.

وافتتح فيل فودين التسجيل لمانشستر سيتي في المباراة التي أقيمت على ملعب «الاتحاد» في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 18، وأعاد محمد قدوس بعض الإثارة للمباراة، عقب تسجيله هدفاً لويستهام في الدقيقة 42، لكن الإسباني رودري أحرز الهدف الثالث للفريق المضيف في الدقيقة 59. وعقب المباراة، اقتحمت الجماهير ملعب المباراة، من أجل الاحتفال بهذا الإنجاز التاريخي.

وبات مانشستر سيتي أول فريق يتوج بالدوري الإنجليزي في 4 مواسم متتالية منذ انطلاق البطولة قبل 136 عاماً.

ومنذ انطلاق الدوري الإنجليزي موسم 1888 / 1889، لم يحتفظ أي فريق باللقب سوى في 3 مواسم متتالية فقط، حيث كان هيدرسفيلد تاون أول من يحقق هذا الإنجاز في عشرينيات القرن الماضي، أعقبه أرسنال في حقبة الثلاثينيات، ثم جاء ليفربول ليكرر الأمر ذاته في عقد الثمانينيات.

وخلال عصر الدوري الممتاز، الذي بدأ موسم 1992 / 1993، كان مانشستر يونايتد أول من يحتفظ باللقب 3 مواسم متتالية بالنظام الجديد للبطولة، بدءاً من موسم 1998 / 1999 حتى موسم 2000 / 2001، قبل أن يكرره مجدداً بعد فوزه بالبطولة ما بين موسمي 2006 / 2007 و 2008 / 2009. وبذلك، انفرد مانشستر سيتي بالمركز الرابع في قائمة أكثر الأندية المتوجة بالمسابقة، الذي يتقاسمه حالياً مع إيفرتون، علما بأن جاره مانشستر يونايتد يتصدر تلك القائمة برصيد 20 لقباً.

من جانبه، حقق أرسنال فوزاً شرفياً 2 / 1 على ضيفه إيفرتون، على ملعب «الإمارات» في العاصمة البريطانية لندن.

وبادر إيفرتون بالتسجيل عن طريق إدريسا جاي في الدقيقة 40 عبر ركلة حرة مباشرة نفذت بطريقة رائعة وسكنت الشباك.

ولم يهنأ إيفرتون بتقدمه كثيراً، بعدما أدرك الياباني تاكيهيرو تومياسو هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 43، فيما تكفل الألماني كاي هافيرتز بتسجيل الهدف الثاني للفريق المضيف في الدقيقة 89. وارتفع رصيد أرسنال، الذي كان يسعى لاستعادة اللقب الغائب عنه منذ موسم 2003 / 2004، إلى 89 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد إيفرتون عند 50 نقطة في المركز الخامس عشر.

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