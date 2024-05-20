23 لقباً خلال 16 عاماً في حقبة أبوظبي ضمن «سيتي جروب»

المصدر: دبي - وام

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نجح مانشستر سيتي في إضافة لقب جديد إلى خزائنه، بتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس، للمرة العاشرة في تاريخه، والثامنة تحت قيادة «مجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار» منذ أن آلت إليها ملكية النادي عام 2008، وتأسيس «مجموعة سيتي جروب لكرة القدم» لاحقاً.

وحقق مانشستر سيتي الليلة إنجازاً غير مسبوق في «البريميرليغ» بفوزه باللقب 4 مرات على التوالي، منذ موسم 2020 - 2021 إلى موسم 2023 - 2024، وهو ما لم يسبقه إليه أي نادٍ إنجليزي آخر على مدار تاريخ الدوري الممتاز.

ورفع مانشستر سيتي عدد ألقابه تحت مظلة مجموعة السيتي إلى 23 لقباً في مختلف البطولات المحلية والقارية والعالمية، قبل أن يكمل الـ16 عاماً في سبتمبر المقبل.

وعلى مدار 114 عاماً منذ تأسيس مانشستر سيتي عام 1894 إلى عام 2008 قبل انتقال ملكيته إلى أبوظبي، حصد النادي 12 لقباً فقط، بواقع لقبين في الدوري الإنجليزي، ومثلهما في كأس رابطة المحترفين، و4 في كأس الاتحاد الإنجليزي، و3 في كأس الدرع الخيرية، وكأس الكؤوس الأوروبية مرة واحدة.

أما بعد عام 2008 وحتى النصف الأول من عام 2024، فقد أحرز 23 لقباً من بينها ألقاب يحصدها لأول مرة، مثل دوري أبطال أوروبا «لقب واحد»، وكأس العالم للأندية «لقب واحد»، وكأس السوبر الأوروبي «لقب واحد»، علاوة على حصوله على لقب الدوري الإنجليزي «8 مرات»، وكأس رابطة المحترفين «6 ألقاب»، وكأس الاتحاد الإنجليزي «3 ألقاب»، والدرع الخيرية «3 ألقاب».

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