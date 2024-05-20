«الانضباط» تلغي طرد موسى نداي في نهائي الكأس

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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ألغت لجنة الانضباط في اتحاد الإمارات لكرة القدم، البطاقة الحمراء التي حصل عليها السنغالي موسى نداي لاعب النصر، في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام الوصل، وبذلك يمكن للاعب المشاركة مع فريقه في مباراة الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين ضد عجمان الثلاثاء المقبل.

وكان نداي تعرض للطرد من طرف الحكم الأمريكي إسماعيل الفاتح في بداية الشوط الثاني أمام الوصل، في لقطة أثارت الكثير من الجدل حول القرار، وخسر النصر المباراة النهائية بأربعة أهداف دون رد.

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