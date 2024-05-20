3 نقاط تفصل «الحصن» عن المحترفين و«العروبة» يحطم الرقم القياسي

المصدر: دبا الحصن – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

حوّل دبا الحصن تأخره بهدف إلى فوز بالأربعة على ضيفه سيتي، ضمن مباريات الأسبوع 32 من دوري الدرجة الأولى، ليصل برصيده إلى 61 نقطة، وبات على بعد 3 نقاط من العودة مجدداً لدوري الأضواء والشهرة، بعد مضي أكثر من عقدين على صعود الفريق الأخير موسم 2004-2005، سجل رباعية الحصن في مرمى سيتي كل من: كيكوي جيسوس، وجواو فيتور، وطارق الخديم، وجيلمار في الدقائق «36، 45+1، 90، 90+4»، وأحرز هدف سيتي محمد طالب في الدقيقة 11، الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد اللاعب ماركوس.

وتمكن العروبة من تحقيق الفوز خارج الديار على الجزيرة الحمراء بهدفي دييغو واديجون، لينجح العروبة الصاعد لدوري المحترفين، في تحطيم الرقم القياسي السابق 75 نقطة، والمسجل باسم أندية خورفكان، دبا الفجيرة، حتا، ليرفع العروبة رصيده إلى 76 نقطة، مغرداً وحيداً في الصدارة، وحقق دبا الفجيرة الفوز خارج الأرض على مصفوت 2-0، أحرز الثنائية ماريوس وجاساما، ليرفع النواخذة رصيده إلى 60 نقطة، خلف الحصن، وفاز العربي على يونايتد بنتيجة 3-2، وفاز الذيد على مسافي 2-1، وتعادل الظفرة وغلف يونايتد 2-2، وتعادل الحمرية والتعاون سلبياً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز