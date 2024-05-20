حلم اللقب وآمال البقاء شعار مواجهات الجولة 24 بـ«دورينا»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتجدد الطموحات والآمال في المنافسة في اللقب، أو البقاء، في مواجهات الجولة 24 في دوري أدنوك للمحترفين، والتي تقام على مدار يومين، اليوم وغداً، إذ تنطلق 4 مواجهات اليوم، يتصدرها ديربي مرتقب بين الوحدة والعين، في تمام الساعة 21:00 مساءً في ستاد آل نهيان، ويواجه خورفكان نظيره الشارقة في ستاد صقر بن محمد القاسمي في تمام الساعة 18:10 مساءً، وفي التوقيت ذاته يستضيف الجزيرة فريق الإمارات في ستاد محمد بن زايد، وفي التوقيت ذاته يواجه البطائح ضيفه حتا في ستاد خالد بن محمد.

وتستكمل مواجهات الجولة غداً الثلاثاء، بـ3 مواجهات مرتقبة، فيواجه النصر ضيفه عجمان في ستاد آل مكتوم في تمام الساعة 18:10، وفي الساعة 21:00 مساءً يستضيف شباب الأهلي فريق بني ياس في ستاد راشد، وفي التوقيت ذاته تقام مباراة صعبة وقوية بين الوصل ومضيفه اتحاد كلباء.

وانحصرت المنافسة في اللقب بين الوصل المتصدر وشباب الأهلي، الوصيف، خاصة بعد خسارة الأول الجولة الماضية لتعطي تلك الخسارة الثاني دفعة معنوية أكبر للتمسك بأمل المنافسة حتى اللحظات الأخيرة. ومع هبوط حتا رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى، بات صراع البقاء أكثر شراسة بين غير فريق للهرب من شبح الهبوط.

العين والوحدة

في اللقاء الأول، يحل العين ضيفاً على الوحدة في التاسعة مساء اليوم في استاد آل نهيان، في «كلاسيكو» يعد بروفة أخيرة لـ«الزعيم» قبل إياب نهائي دوري أبطال آسيا السبت المقبل.

المباراة هي «الكلاسيكو» الرابع بين الفريقين هذا الموسم، ويتطلع الوحدة إلى تحقيق فوزه الثالث على العين هذا الموسم في مباراة خاصة للغاية، لاسيما أن العنابي يسعى إلى إنهاء الموسم في المركز الثالث من أجل الحصول على فرصة المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

وبعد خسارته في ملعبه أمام اتحاد كلباء في الجولة الماضية، يتطلع العين إلى تعويض جماهيره وإزالة قلقها قبل إياب نهائي دوري أبطال آسيا 25 الجاري في ملعب ستاد هزاع بن زايد.

وعمد المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، في التدريب الرئيس قبل المباراة إلى إخضاع اللاعبين إلى تمارين واختبارات متنوعة تضمنت تنفيذ وتطبيق الجمل التكتيكية وأسلوب اللعب، وحرص على تصحيح الأخطاء التي صاحبت أداء الفريق في المباراة الأخيرة وخصوصاً في الخط الخلفي.

خورفكان والشارقة

في اللقاء الثاني، يستقبل خورفكان في ملعب صقر بن محمد القاسمي، ضيفه الشارقة في افتتاحية مواجهات الأسبوع في تمام الساعة السادسة و10 دقائق مساء، ورفع لاعبو كل فريق شعار الفوز في الديربي.

وتبدو رغبة لاعبي خورفكان كبيرة في تحقيق الانتصار للابتعاد عن منطقة الخطر والمؤدية إلى الهبوط إذا لم يتم التدارك في المباريات الثلاث المتبقية من عمر المسابقة. ويحتل النسور المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة وخسر مباراته الأخيرة ضد النصر 1-2. ويدخل الشارقة اللقاء لتحسين مركزه في جدول الترتيب بعدما تراجع إلى المركز السادس برصيد 35 نقطة.

ويحاول المدير الفني للشارقة، كوزمين أولاريو، قيادة الفريق إلى مركز جيد في المباريات الثلاث المتبقية، لاسيما بعد تعثره في الجولة الماضية بالتعادل في ملعبه أمام حتا أول الهابطين إلى الدرجة الأولى.

الجزيرة والإمارات

وفي اللقاء الثالث، يستقبل الجزيرة في ملعبه ضيفه فريق الإمارات عند السادسة و10 دقائق مساء اليوم، في مواجهة يدخلها الفريقان وهما يعانيان نزيف النقاط وضغط النتائج السلبية السابقة، ما يجعل الفوز الخيار الوحيد أمامهما بدوافع مختلفة.

ويسعى الجزيرة عبر المباراة إلى تحسين مركزه في جدول الترتيب ومصالحة جماهيره بعد خسارته السابقة أمام عجمان والعودة من جديد إلى الانتصارات، واضعاً في رصيده 28 نقطة في المركز الثامن.

ويواجه «الصقور» خطر الهبوط من المنافسة ويحتاج إلى النقاط الثلاث حتى يحافظ على حظوظه في البقاء، ويمتلك 14 نقطة في رصيده في المركز 13 ولديه مباراتان مؤجلتان أمام البطائح والعين، وتفصله 7 نقاط عن خورفكان صاحب المركز الثاني عشر.

البطائح وحتا

وفي المباراة الأخيرة، يلتقي البطائح ضيفه حتا في الساعة التاسعة من مساء اليوم في ستاد خالد بن محمد، ويخوض الفريقان المواجهة بعيداً عن الضغوط بعد بقاء «الراقي» رسمياً مع «الكبار» في المشاركة الثانية له في دوري المحترفين والتي حصد فيها 27 نقطة حتى الآن وضعته في المركز التاسع، بينما خرج «الإعصار» من حسابات البقاء بعد تأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى عقب تعادله في الجولة الماضية أمام الشارقة، ما أدى إلى بقائه في المركز الأخير برصيد 8 نقاط، وقبل مباراة اليوم، يحتل فريق حتا المركز 14 الأخير في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري برصيد 8 نقاط فقط، جمعها من الفوز والتعادل مع «الإمارات»، والتعادل مرتين مع عجمان، والتعادل مع الشارقة، والتعادل مع البطائح في الدور الأول من البطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز